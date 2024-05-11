На Полтавщині компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло отримали вже 66 мешканців

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 158

66 мешканців Полтавщини, житло яких зруйноване або пошкоджене через ворожі обстріли, отримали компенсацію у межах програми «єВідновлення».

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

На ремонт осель 63 мешканцям п'яти громад – Кременчуцької, Миргородської, Великосорочинської, Кам’янопотоківської, Омельницької виплатили понад 5 млн грн.

Троє заявників отримали житлові сертифікати за які придбали будинки у Миргороді та Сарах, та квартиру в Полтаві. Загальна сума придбаного житла становить майже 4 млн грн.

Нині на опрацюванні знаходиться 43 заявки переважно від постраждалих у Полтавській громаді. З них на компенсацію за пошкоджене житло надійшло 39 заявок, а за знищене – 4.

Очільник області нагадує, що скористатися програмою «єВідновлення» можна на порталі та в застосунку «Дія».