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На Полтавщині компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло отримали вже 66 мешканців

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 158

 

Державну допомогу постраждалі отримують у межах програми «єВідновлення»

66 мешканців Полтавщини, житло яких зруйноване або пошкоджене через ворожі обстріли, отримали компенсацію у межах програми «єВідновлення».

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

На ремонт осель 63 мешканцям п'яти громад – Кременчуцької, Миргородської, Великосорочинської, Кам’янопотоківської, Омельницької виплатили понад 5 млн грн.

Троє заявників отримали житлові сертифікати за які придбали будинки у Миргороді та Сарах, та квартиру в Полтаві. Загальна сума придбаного житла становить майже 4 млн грн.

Нині на опрацюванні знаходиться 43 заявки переважно від постраждалих у Полтавській громаді. З них на компенсацію за пошкоджене житло надійшло 39 заявок, а за знищене – 4.

Очільник області нагадує, що скористатися програмою «єВідновлення» можна на порталі та в застосунку «Дія».

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Автор: Віктор Крук
Теги: компенсація Дія Полтавська ОВА Філіп Пронін пошкоджене майно
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