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Матерям двох загиблих Героїв на Глобинщині передали посмертні нагороди їх синів

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 605

 

Полеглі захисники України нагороджені орденами «За мужність» III ступеня

Під час вшанувань матерів Глобинщини напередодні їхнього свята матерям загиблих Героїв передали посмертні нагороди їх синів - ордени «За мужність» III ступеня.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Глобинської міської територіальної громади у Facebook.

- За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагородити орденом «За мужність» - звучить піднесено, гордо, велично! Продовження лиш сумне – «посмертно»… Звісно, як кожна мама, вони хотіли б бачити своїх синів живими, здоровими, усміхненими, турботливими. І це було б найкращою нагородою для них! Але… Війна відібрала у них цю можливість… Сини відійшли у вічність, лишивши рідним щемливі спогади. І нагороди – як свідчення того, що мами виростили справжніх Героїв, - йдеться у повідомленні.

Бойовими орденами нагороджені головний сержант Петро Лісняк з Глобиного і старший солдат Олександр Топтун з Пирогів.

 

Учора родині Лісняків – мамі, дружині, доньці – орден вручили міський голова Станіслав Джусь та начальник 2-го відділу Кременчуцького РТЦК та СП підполковник Ігор Коваленко.

- На жаль, мама Олександра Топтуна не змогла бути присутньою на врученні, тому нагороду їй буде вручено днями за місцем проживання. Честь і хвала нашим Героям! Доземний уклін їхнім мамам! - додали у повідомленні.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

Вічна Слава Героям!

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Родинам загиблих воїнів з Кременчуччини вручили їх посмертні нагороди — ордени «За мужність»

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Глобинська МТГ
Теги: нагородження орден «За мужність» Глобинщина загиблі на війні
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