Блакить, піски та омана: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Людмила Охріменко «Далека блакитна далечінь»
Ця книжка складається з п’яти оповідань та однієї повісті, написаних у різні роки.
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Ієн Ренкін «У домі омани»
Полісмен на пенсії Джон Ребус не може спокійно насолоджуватися відпочинком: на околицях Единбурга знаходять скелет приватного детектива, який зник понад десять років тому. Колись його зникненням займався саме Джон., але так і не розкрив справу. Ребус добре пам’ятає своє тодішнє розслідування: коли воно буксувало, батьки зниклого почали нарікати, що поліція прикриває своїх. Нині ж до слідства долучена товаришка Джона Ребуса Шивон Кларк, але вона не може й уявити, скільки давно похованих таємниць випливе на світ. І що в її колишнього учителя теж є таємниці, які він волів би залишити в минулому…
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Френк Герберта «Дюна»
Меланж, або прянощі — найцінніша і найрідкісніша речовина у всесвіті, яка може все: від подовження життя до сприяння міжзоряним подорожам. І знайти її можна лише на одній планеті — пустельному Арракісі, який ще називають Дюною. Той, хто володарює на Дюні, контролює прянощі — керує всесвітом. Внаслідок підступної зради гине новий правитель Дюни — Герцог Лето Атрід, і його спадкоємцеві доводиться тікати в пустелю. Щоб помститися за батька і відвоювати планету у ворогів, Пол Атрід має здобути довіру фримерів — корінних мешканців планети — і повести крихітну армію проти незлічених сил супротивника.
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