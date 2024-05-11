Блакить, піски та омана: що кременчужанам почитати на вихідних

Людмила Охріменко «Далека блакитна далечінь» Ця книжка складається з п’яти оповідань та однієї повісті, написаних у різні роки.

Здавалося б, нічого не поєднує історію маленької дівчинки, що страждає від жорстокого батька, з історіями дорослих людей, які опиняються в різних життєвих ситуаціях і вирішують свої питання так, як можуть.

І дійсно, що спільного в адвоката, який перетворився на безпросвітного п’яницю з оповідання «Сто баксів», або в дорослої жінки, яка лікується на водах в Угорщині й зустрічає там кохання всього свого життя з оповідання «Гаряча вода» або маленької Софійки, яка болісно переживає втрату бабусі? Як героїня оповідання «Гріхи майбутнього», яка колись зрадила свою подругу, а зараз мусить відпрацювати свій борг перед нею?..

У цій книжці багато запитань і багато відповідей. Кожен читач обов’язково знайде свою.

