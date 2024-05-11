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Блакить, піски та омана: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 106

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Людмила Охріменко «Далека блакитна далечінь»

Ця книжка складається з п’яти оповідань та однієї повісті, написаних у різні роки.
Здавалося б, нічого не поєднує історію маленької дівчинки, що страждає від жорстокого батька, з історіями дорослих людей, які опиняються в різних життєвих ситуаціях і вирішують свої питання так, як можуть.
І дійсно, що спільного в адвоката, який перетворився на безпросвітного п’яницю з оповідання «Сто баксів», або в дорослої жінки, яка лікується на водах в Угорщині й зустрічає там кохання всього свого життя з оповідання «Гаряча вода» або маленької Софійки, яка болісно переживає втрату бабусі? Як героїня оповідання «Гріхи майбутнього», яка колись зрадила свою подругу, а зараз мусить відпрацювати свій борг перед нею?..
У цій книжці багато запитань і багато відповідей. Кожен читач обов’язково знайде свою.

Ієн Ренкін «У домі омани»

Полісмен на пенсії Джон Ребус не може спокійно насолоджуватися відпочинком: на околицях Единбурга знаходять скелет приватного детектива, який зник понад десять років тому. Колись його зникненням займався саме Джон., але так і не розкрив справу. Ребус добре пам’ятає своє тодішнє розслідування: коли воно буксувало, батьки зниклого почали нарікати, що поліція прикриває своїх. Нині ж до слідства долучена товаришка Джона Ребуса Шивон Кларк, але вона не може й уявити, скільки давно похованих таємниць випливе на світ. І що в її колишнього учителя теж є таємниці, які він волів би залишити в минулому…

  

 

 

Френк Герберта «Дюна»

Меланж, або прянощі — найцінніша і найрідкісніша речовина у всесвіті, яка може все: від подовження життя до сприяння міжзоряним подорожам. І знайти її можна лише на одній планеті — пустельному Арракісі, який ще називають Дюною. Той, хто володарює на Дюні, контролює прянощі — керує всесвітом. Внаслідок підступної зради гине новий правитель Дюни — Герцог Лето Атрід, і його спадкоємцеві доводиться тікати в пустелю. Щоб помститися за батька і відвоювати планету у ворогів, Пол Атрід має здобути довіру фримерів — корінних мешканців планети — і повести крихітну армію проти незлічених сил супротивника.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Жіночий Світ
Теги: бібліотека книги
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