Уночі 12-го травня на території Полтавщини очікуються заморозки на поверхні ґрунту

Сьогодні уночі на території Полтавської області очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5°С.
Про це з посиланням на обласний центр з гідрометеорології, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
У Полтаві заморозки на поверхні ґрунту прогнозують до -3ºС.
Водночас у Кременчуці за даними різних сайтів прогнозу погоди температура повітря в ніч на 12 травня очікується від +3 до +5°С, що не виключає заморозків на поверхні ґрунту в окремих низових місцях.
За даними «Укргідрометцентру» нічні заморозки від 0 до -5°С на поверхні ґрунту завтра очікуються на півночі та центрі України. Потім вони перемістяться на західні регіони.
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