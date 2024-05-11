Уночі 12-го травня на території Полтавщини очікуються заморозки на поверхні ґрунту

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«Укргідрометцентр» прогнозує нічні заморозки на території України 12 і 13 травня

Сьогодні уночі на території Полтавської області очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5°С.

Про це з посиланням на обласний центр з гідрометеорології, повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

У Полтаві заморозки на поверхні ґрунту прогнозують до -3ºС.

Водночас у Кременчуці за даними різних сайтів прогнозу погоди температура повітря в ніч на 12 травня очікується від +3 до +5°С, що не виключає заморозків на поверхні ґрунту в окремих низових місцях.

За даними «Укргідрометцентру» нічні заморозки від 0 до -5°С на поверхні ґрунту завтра очікуються на півночі та центрі України. Потім вони перемістяться на західні регіони.