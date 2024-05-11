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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині Lexus зіткнувся з неповнолітнім велосипедистом – хлопець помер у лікарні

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 258

 

Поліція встановлює обставини ДТП, внаслідок якої загинув 14-літній підліток

Сьогодні, 11 травня, близько 13.00 при в’їзді до міста Решетилівка сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода зі смерю 14-літнього хлопця.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою версією слідства, 30-ти річний водій автомобіля Lexus зіткнувся із неповнолітнім хлопцем, який рухався на велосипеді. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до місцевої лікарні. Від отриманих травм 14-ти річний підліток помер. 

За даним фактом слідчим обласного управління поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: ДТП Решетилівка поліція Полтавщини загинув підліток велосипедист
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