Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура

«Я люблю Горішні Плавні» — в художній школі проходить виставка учнівських робіт

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

На виставці представлено майже 50 різнопланових тематичних робіт, виконаних у 14 художніх техніках

У художній школі з нагоди Дня міста відкрилася виставка учнівських робіт «Я люблю Горішні Плавні». Презентацію, яка відбулася 23 квітня, відвідали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська та спеціалістка відділу Олена Шипілова. Про виставку юних митців — у статті газети «Хроніки тижня».

Ірина Зеленська наголосила, що їй надзвичайно приємно споглядати розмаїття дитячої творчості.

«Ця експозиція — чудовий подарунок учнів художньої школи до Дня міста. Кожна робота заслуговує на увагу, дарує радість і натхнення, піднімає настрій і зачаровує особливостями колориту композицій, — зауважила гостя. — Кожна робота пронизана любов’ю до краси рідного міста. Ці малюнки надихають, дарують віру в Перемогу, у гарне майбутнє нашої країни».

Ірина Зеленська подякувала колективу художньої школи та побажала нових творчих досягнень. Директорка закладу Ольга Чередніченко розповіла, що на виставці представлено майже 50 різнопланових тематичних робіт, виконаних у 14 художніх техніках. Серед них графіка, пластилінографія, акварель, гуаш, пастель, гратаж (виконання малюнка шляхом подряпування гострим інструментом паперу або картону, залитого чорною фарбою). Автори окремих оригінальних робіт використали змішані техніки.

В експозиції також представлені колективні роботи. На малюнках зображені краєвиди, знакові місця розваг і відпочинку в міських скверах і парках. Виконанню представлених робіт, зазначила Ольга Чередніченко, передували замальовки, ескізи, зроблені учнями під час пленерів. Серед інших привертає увагу колективна живописна робота «Ласкаво просимо в Горішні Плавні», виконана гуашшю учнями четвертого класу (викладач Ірина Черниш). На передньому плані колоритної композиції — дівчина в українському національному вбранні з букетом червоних маків, як символ пам’яті жертв війни. Навколо — широкі води блакитного Дніпра з лебедями і веслувальниками. А ще — Свято-Миколаївський собор, фонтан, різні скульптури і світлодіодна інсталяція «Дерево життя».

0
Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні виставка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх