«Я люблю Горішні Плавні» — в художній школі проходить виставка учнівських робіт

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У художній школі з нагоди Дня міста відкрилася виставка учнівських робіт «Я люблю Горішні Плавні». Презентацію, яка відбулася 23 квітня, відвідали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська та спеціалістка відділу Олена Шипілова. Про виставку юних митців — у статті газети «Хроніки тижня».

Ірина Зеленська наголосила, що їй надзвичайно приємно споглядати розмаїття дитячої творчості.

«Ця експозиція — чудовий подарунок учнів художньої школи до Дня міста. Кожна робота заслуговує на увагу, дарує радість і натхнення, піднімає настрій і зачаровує особливостями колориту композицій, — зауважила гостя. — Кожна робота пронизана любов’ю до краси рідного міста. Ці малюнки надихають, дарують віру в Перемогу, у гарне майбутнє нашої країни».

Ірина Зеленська подякувала колективу художньої школи та побажала нових творчих досягнень. Директорка закладу Ольга Чередніченко розповіла, що на виставці представлено майже 50 різнопланових тематичних робіт, виконаних у 14 художніх техніках. Серед них графіка, пластилінографія, акварель, гуаш, пастель, гратаж (виконання малюнка шляхом подряпування гострим інструментом паперу або картону, залитого чорною фарбою). Автори окремих оригінальних робіт використали змішані техніки.

В експозиції також представлені колективні роботи. На малюнках зображені краєвиди, знакові місця розваг і відпочинку в міських скверах і парках. Виконанню представлених робіт, зазначила Ольга Чередніченко, передували замальовки, ескізи, зроблені учнями під час пленерів. Серед інших привертає увагу колективна живописна робота «Ласкаво просимо в Горішні Плавні», виконана гуашшю учнями четвертого класу (викладач Ірина Черниш). На передньому плані колоритної композиції — дівчина в українському національному вбранні з букетом червоних маків, як символ пам’яті жертв війни. Навколо — широкі води блакитного Дніпра з лебедями і веслувальниками. А ще — Свято-Миколаївський собор, фонтан, різні скульптури і світлодіодна інсталяція «Дерево життя».