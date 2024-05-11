У художній школі з нагоди Дня міста відкрилася виставка учнівських робіт «Я люблю Горішні Плавні». Презентацію, яка відбулася 23 квітня, відвідали начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська та спеціалістка відділу Олена Шипілова. Про виставку юних митців — у статті газети «Хроніки тижня».
Ірина Зеленська наголосила, що їй надзвичайно приємно споглядати розмаїття дитячої творчості.
Ірина Зеленська подякувала колективу художньої школи та побажала нових творчих досягнень. Директорка закладу Ольга Чередніченко розповіла, що на виставці представлено майже 50 різнопланових тематичних робіт, виконаних у 14 художніх техніках. Серед них графіка, пластилінографія, акварель, гуаш, пастель, гратаж (виконання малюнка шляхом подряпування гострим інструментом паперу або картону, залитого чорною фарбою). Автори окремих оригінальних робіт використали змішані техніки.
В експозиції також представлені колективні роботи. На малюнках зображені краєвиди, знакові місця розваг і відпочинку в міських скверах і парках. Виконанню представлених робіт, зазначила Ольга Чередніченко, передували замальовки, ескізи, зроблені учнями під час пленерів. Серед інших привертає увагу колективна живописна робота «Ласкаво просимо в Горішні Плавні», виконана гуашшю учнями четвертого класу (викладач Ірина Черниш). На передньому плані колоритної композиції — дівчина в українському національному вбранні з букетом червоних маків, як символ пам’яті жертв війни. Навколо — широкі води блакитного Дніпра з лебедями і веслувальниками. А ще — Свято-Миколаївський собор, фонтан, різні скульптури і світлодіодна інсталяція «Дерево життя».
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