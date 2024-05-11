Сьогодні ввечері Україна буде залучати аварійне постачання електроенергії з ЄС - просять зменшити енергоспоживання

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Україна сьогодні вже отримувала аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини

У суботу, 11 травня, на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається й у години вечірнього максимуму споживання електроенергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Згідно з повідомленням, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 1% від добового споживання електроенергії.

Через мережеві обмеження на лініях передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. З 18.00 п’ятниці до 6.30 суботи в усіх регіонах застосовувалися обмеження промислових споживачів. При цьому електропостачання побутових споживачів не обмежувалося.

Нестача електроенергії прогнозується і сьогодні у вечірній час.

У Міненергетики закликають споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (з 17.00 до 22.00). Промисловість також закликали переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 16 977 МВт*год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо, вночі та зранку 8 травня росіяни завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях. Зокрема були пошкоджені три теплоелектростанції Групи ДТЕК.