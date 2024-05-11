Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина

У поминальні дні правопорядок на Полтавщині охоронятиме близько 500 поліцейських та добровольців

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 197

 

Головне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян

На Полтавщині у поминальні дні правопорядок поблизу цвинтарів забезпечуватимуть близько 500 поліцейських, представників добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань. Головне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

- Посилену охорону публічного порядку та безпеки в поминальні дні здійснюватимуть близько 500 поліцейських та представників добровольчих формувань територіальних громад. Враховуючи умови воєнного стану, закликаємо мешканців та гостей Полтавщини дотримуватися заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, уникати масових скупчень людей, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години, яка на Полтавщині діє з 00.00 до 04.00,  не зловживати спиртними напоями, не порушувати Правил дорожнього руху, з розумінням ставитися до роботи поліцейських та представників Сил оборони. Не забуваємо, що ворог підступний і непередбачуваний. Тож тримаймося єдності та будьмо пильними, - заявив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

В поліції нагадують, що в разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів, зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення, слід негайно повідомити до поліції.

- Інформуємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час Великодніх свят за порядком на Полтавщині слідкувало також понад 500 правоохоронців. Усі Великодні заходи на території Полтавської області пройшли без надзвичайних подій.

ПО ТЕМІ:

У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція — можуть перевіряти людей 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини порядок цвинтарі поминальні дні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх