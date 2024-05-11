У поминальні дні правопорядок на Полтавщині охоронятиме близько 500 поліцейських та добровольців

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 197

На Полтавщині у поминальні дні правопорядок поблизу цвинтарів забезпечуватимуть близько 500 поліцейських, представників добровольчих формувань територіальних громад та громадських формувань. Головне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

- Посилену охорону публічного порядку та безпеки в поминальні дні здійснюватимуть близько 500 поліцейських та представників добровольчих формувань територіальних громад. Враховуючи умови воєнного стану, закликаємо мешканців та гостей Полтавщини дотримуватися заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, уникати масових скупчень людей, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися комендантської години, яка на Полтавщині діє з 00.00 до 04.00, не зловживати спиртними напоями, не порушувати Правил дорожнього руху, з розумінням ставитися до роботи поліцейських та представників Сил оборони. Не забуваємо, що ворог підступний і непередбачуваний. Тож тримаймося єдності та будьмо пильними, - заявив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

В поліції нагадують, що в разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів, зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення, слід негайно повідомити до поліції.

- Інформуємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер Фейсбук Поліція Полтавської області, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час Великодніх свят за порядком на Полтавщині слідкувало також понад 500 правоохоронців. Усі Великодні заходи на території Полтавської області пройшли без надзвичайних подій.