Великодні заходи на території Полтавської області пройшли без надзвичайних подій

У Великодню ніч, з 4 на 5 травня, святкові богослужіння у церквах та храмах Полтавщини відбулися без надзвичайних подій та порушень. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Урочистості проведені з дотриманням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє на всій території держави.
Участь у богослужіннях взяли понад 76 тисяч вірян: публічну безпеку і порядок забезпечували понад 500 поліцейських, нацгвардійців та представники добровольчих формувань територіальних громад.
Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту.
Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.
Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком. Ще наші журналісти розібралися, що можна, а чого не можна класти до великоднього кошика і чому.
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