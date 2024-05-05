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Великодні заходи на території Полтавської області пройшли без надзвичайних подій

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 120

Участь у богослужіннях взяли понад 76 тисяч вірян

У Великодню ніч, з 4 на 5 травня, святкові богослужіння у церквах та храмах Полтавщини відбулися без надзвичайних подій та порушень. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Урочистості проведені з дотриманням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє на всій території держави.

 

Участь у богослужіннях взяли понад 76 тисяч вірян: публічну безпеку і порядок забезпечували понад 500 поліцейських, нацгвардійців та представники добровольчих формувань територіальних громад.

 

Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту

Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.

Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком. Ще наші журналісти розібралися, що можна, а чого не можна класти до великоднього кошика і чому.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Великдень правоохоронці
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