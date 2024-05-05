Великодні заходи на території Полтавської області пройшли без надзвичайних подій

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 120

Участь у богослужіннях взяли понад 76 тисяч вірян

У Великодню ніч, з 4 на 5 травня, святкові богослужіння у церквах та храмах Полтавщини відбулися без надзвичайних подій та порушень. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Урочистості проведені з дотриманням вимог, встановлених правовим режимом воєнного стану, який діє на всій території держави.

Участь у богослужіннях взяли понад 76 тисяч вірян: публічну безпеку і порядок забезпечували понад 500 поліцейських, нацгвардійців та представники добровольчих формувань територіальних громад.