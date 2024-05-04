На Полтавщині за порядком під час Великодніх свят слідкуватимуть понад 500 правоохоронців

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Богослужіння заплановані в ніч на 5 травня у 339 культових спорудах

На Великдень в Полтавській області посилену охорону публічного порядку та безпеки здійснюватимуть поліцейські, нацгвардійці та представники добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За інформацією Управління превентивної діяльності поліції Полтавщини, богослужіння заплановані в ніч на 5 травня у 339 культових спорудах. Заходи проходитимуть з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану.

Великодні кошики прихожани зможуть освятити до комендантської години або після її завершення. У разі повітряної тривоги всі громадяни повинні пройти у найближчі сховища або безпечні місця.

— Посилену охорону публічного порядку та безпеки на Великдень здійснюватимуть понад 500 поліцейських, нацгвардійців, представників добровольчих формувань територіальних громад. Враховуючи умови воєнного стану, ми закликаємо мешканців та гостей Полтавщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не порушувати комендантську годину, дотримуватися заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, не зловживати спиртними напоями, не порушувати Правил дорожнього руху, з розумінням ставитися до роботи поліцейських та представників Сил оборони, — розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту.

Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.

У Кременчуцькій райвійськадміністрації раніше повідомляли, що на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона буде з 0.00 до 4.00.

Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.

Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.



