На Полтавщині за порядком під час Великодніх свят слідкуватимуть понад 500 правоохоронців

На Великдень в Полтавській області посилену охорону публічного порядку та безпеки здійснюватимуть поліцейські, нацгвардійці та представники добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За інформацією Управління превентивної діяльності поліції Полтавщини, богослужіння заплановані в ніч на 5 травня у 339 культових спорудах. Заходи проходитимуть з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану.
Великодні кошики прихожани зможуть освятити до комендантської години або після її завершення. У разі повітряної тривоги всі громадяни повинні пройти у найближчі сховища або безпечні місця.
Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту.
Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.
У Кременчуцькій райвійськадміністрації раніше повідомляли, що на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона буде з 0.00 до 4.00.
Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.
Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.
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