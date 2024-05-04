Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині за порядком під час Великодніх свят слідкуватимуть понад 500 правоохоронців

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 132

Богослужіння заплановані в ніч на 5 травня у 339 культових спорудах

На Великдень в Полтавській області посилену охорону публічного порядку та безпеки здійснюватимуть поліцейські, нацгвардійці та представники добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За інформацією Управління превентивної діяльності поліції Полтавщини, богослужіння заплановані в ніч на 5 травня у 339 культових спорудах. Заходи проходитимуть з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану.

Великодні кошики прихожани зможуть освятити до комендантської години або після її завершення. У разі повітряної тривоги всі громадяни повинні пройти у найближчі сховища або безпечні місця.

— Посилену охорону публічного порядку та безпеки на Великдень здійснюватимуть понад 500 поліцейських, нацгвардійців, представників добровольчих формувань територіальних громад. Враховуючи умови воєнного стану, ми закликаємо мешканців та гостей Полтавщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, не порушувати комендантську годину, дотримуватися заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, не зловживати спиртними напоями, не порушувати Правил дорожнього руху, з розумінням ставитися до роботи поліцейських та представників Сил оборони, — розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту

Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.

У Кременчуцькій райвійськадміністрації раніше повідомляли, що на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона буде з 0.00 до 4.00.

Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.

Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.


0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Великдень правоохоронці
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх