Чи був відступ України від Конвенції із прав людини — у Мін’юсті надали роз’яснення

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 275

У міністерстві наголосили, що Україна не робила жодних заяв про намір порушувати права людини.

Як повідомляв «Кременчуцький Телеграф», Україна подала Генеральному секретарю Ради Європи заяву про частковий відступ від норм Конвенції про захист прав людини у зв’язку з введенням воєнного стану.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України Захар Тропін роз’яснив «Судово-юридичній газеті», що ж відбулось насправді, бо деякі медіа поширили інформацію, що Україна нібито повідомила Раду Європи про намір порушувати права людини.

За його словами, насправді Україна лише уточнила повідомлення про відступ від зобов’язань за Європейською конвенцією про права людини в бік скорочення переліку статей Конвенції, від яких Україна відступає і не робила жодних заяв про намір порушувати права людини.

— Варто розуміти, що відповідно до положень Конвенції під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка держава-учасниця може вживати заходів, що відступають від її зобовʼязань за цією Конвенцією. У випадку вжиття таких заходів держава зобов’язана повідомити Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи та причини їх вжиття. При цьому, слід зазначити, що повідомлення саме по собі не запроваджує надзвичайні заходи, а є лише засобом інформування Ради Європи про можливість їх запровадження, — зазначив Захар Тропін.

Він наголосив, що основна мета інформування Генерального секретаря Ради Європи полягає в тому, що відступ від зобов’язань стає публічним.

У звʼязку з повномасштабною військовою агресією Росії проти України, на підставі статті 106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» було прийнято Указ Президента України від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України від 24.02.2022 № 2102 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно з цими документами воєнний стан введено з 24 лютого 2022 року та встановлено, що у звʼязку з його введенням тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30 — 34, 38, 39, 41 — 44, 53 Конституції України. Також можуть вводитися тимчасові обмеження прав осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

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Інформація про запровадження воєнного стану та відповідний відступ від Конвенції про захист прав людини була направлена Раді Європи одразу після запровадження режиму воєнного стану. На сайті Ради Європи вона була розміщена 1 березня 2022 року.

Це було не перше повідомлення, зроблене Україною — починаючи з 2015 року Україна здійснила 20 таких повідомлень, що відповідало змінам правового режиму надзвичайної ситуації (АТО, Операція об’єднаних сил, воєнний стан), а також обов’язку України регулярно інформувати Раду Європи про ситуацію з відступом від зобов’язань за Конвенцією та переглядом обсягу такого відступу.

Інформація щодо відступу від зобов’язань за Конвенцією, яка була розміщена на сайті Ради Європи 4 квітня 2024 року, є уточненою інформацією про відступ від ряду зобов’язань за Конвенцією. У ній, зокрема, прибрано цитування деяких положень Закону України «Про правовий режим воєнного стану», які не стосуються відступу від зобов’язань за Конвенцією, та зменшено перелік статей, за якими здійснено відступ.

— Заслуговує на окрему увагу питання про те, чому інформація розміщена 4 квітня 2024 року в публічному доступі на сайті Ради Європи викликала такий жвавий інтерес окремих медіа 30 квітня 2024 року. Крім того, інтерес був настільки скоординований та шкідницький, що Рада Європи була вимушена на своєму сайті офіційно спростовувати поширення неправдивої інформації, — роз’яснив Захар Тропін.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції України подало до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. У ньому йдеться, що під час воєнного стану права людини, передбачені низкою статей Конституції, можуть бути тимчасово обмежені. Про це йдеться у заяві Мін’юсту до Ради Європи у неділю, 28 квітня.