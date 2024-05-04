Особистісне зростання, історичні події та романтичні стосунки: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Джей Шетті «Думай як митець. Посібник із досягнення внутрішньої гармонії»
Джей Шетті — один із найвідоміших у світі спікерів із позитивного мислення. Його відео канал переглядають майже 35 млн підписників. Він три роки прослужив ченцем у буддійському храмі, а потім один із Учителів сказав, що він принесе більше користі людям, коли повернеться до мирського життя й ділитиметься з ними набутою мудрістю.
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Юрій Даценко «Останні години»
1942 рік. Проскурів. Німецькі війська окуповують місто, у середмісті створено гетто, на околиці — табір для військовополонених. Яків Ровнєр, якому вже пішов 73 рік, потрапляє до гетто. Однак навіть окупантам відомо, хто він, тож йому роблять пропозицію: свобода та можливість допомогти людям у концтаборі в обмін на збір інформації. Та чи все так просто, як здається на перший погляд? Адже під час пошуку Яків розуміє, що натрапив на щось дуже серйозне, те, про що окупанти ніколи не повинні дізнатися…
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Коллін Гувер «9 листопада»
Як знати, що кохання справжнє? Як вісімнадцятирічним зрозуміти, що ця хімія гормонів переросте в щире кохання на все життя? І чи можна пробачити тому, хто збрехав ще в перший день знайомства? Ось на ці запитання шукають відповіді Бен і Феллон. Вони зустрічаються раз на рік 9 листопада. Саме 9 листопада вони й познайомились. Однак обставини такі, що разом їм не бути. Вони нічого не знають одне про одного і не спілкуються впродовж року. У них тільки один день на рік. Та насправді їх поєднує значно більше, ніж здається на перший погляд.
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