Особистісне зростання, історичні події та романтичні стосунки: що кременчужанам почитати на вихідних

Джей Шетті — один із найвідоміших у світі спікерів із позитивного мислення. Його відео канал переглядають майже 35 млн підписників. Він три роки прослужив ченцем у буддійському храмі, а потім один із Учителів сказав, що він принесе більше користі людям, коли повернеться до мирського життя й ділитиметься з ними набутою мудрістю. Поєднавши давню мудрість і свій особистий досвід, Джей Шетті вчить, як подолати негативні думки та звички й досягти спокою й цілей, до яких кожен із нас прагне. А абстрактні уроки Джей трансформує в конкретні поради й вправи, доступні кожному.

1942 рік. Проскурів. Німецькі війська окуповують місто, у середмісті створено гетто, на околиці — табір для військовополонених. Яків Ровнєр, якому вже пішов 73 рік, потрапляє до гетто. Однак навіть окупантам відомо, хто він, тож йому роблять пропозицію: свобода та можливість допомогти людям у концтаборі в обмін на збір інформації. Та чи все так просто, як здається на перший погляд? Адже під час пошуку Яків розуміє, що натрапив на щось дуже серйозне, те, про що окупанти ніколи не повинні дізнатися…