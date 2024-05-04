Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: фаршировані запечені яйця в шкаралупі

Розбийте кожне яйце посередині та вилийте вміст у тарілку, а самі половинки шкаралупи промийте всередині. Яйця посоліть, поперчіть та трохи збийте.
Цибулю дрібно поріжте та спасеруйте на вершковому маслі до м'якості, потім додайте яєчну суміш і обсмажте, постійно помішуючи, поки яйця не загуснуть.
Подрібніть в блендері відварну курячу грудку, додайте обсмажені яйця, сир, зелень і знову подрібніть до бажаної консистенції.
Отриманим фаршем начиніть яєчні шкарлупки та випікай на решітці в духовці при температурі 185°C 25-30 хвилин.
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