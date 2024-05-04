Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: фаршировані запечені яйця в шкаралупі

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 0

Саме час планувати, які страви подати до святкового столу

Фаршировані запечені яйця в шкаралупі

Інгредієнти:

6 яєць;

200 г відвареного курячого філе;

1 цибулина;

50 г сиру;

30 г сметани;

20 г вершкового масла;

пучок зелені;

чорний мелений перець на смак;

сіль на смак.

Розбийте кожне яйце посередині та вилийте вміст у тарілку, а самі половинки шкаралупи промийте всередині. Яйця посоліть, поперчіть та трохи збийте.

Цибулю дрібно поріжте та спасеруйте на вершковому маслі до м'якості, потім додайте яєчну суміш і обсмажте, постійно помішуючи, поки яйця не загуснуть.

Подрібніть в блендері відварну курячу грудку, додайте обсмажені яйця, сир, зелень і знову подрібніть до бажаної консистенції.

Отриманим фаршем начиніть яєчні шкарлупки та випікай на решітці в духовці при температурі 185°C 25-30 хвилин.