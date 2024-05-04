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Смачні рецепти на Великдень від газети «Для дому і сім'ї»: фаршировані запечені яйця в шкаралупі

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 0

 

Саме час планувати, які страви подати до святкового столу 

Фаршировані запечені яйця в шкаралупі

Інгредієнти:

  • 6 яєць;
  • 200 г відвареного курячого філе;
  • 1 цибулина;
  • 50 г сиру;
  • 30 г сметани;
  • 20 г вершкового масла;
  • пучок зелені;
  • чорний мелений перець на смак;
  • сіль на смак.

Розбийте кожне яйце посередині та вилийте вміст у тарілку, а самі половинки шкаралупи промийте всередині. Яйця посоліть, поперчіть та трохи збийте.

Цибулю дрібно поріжте та спасеруйте на вершковому маслі до м'якості, потім додайте яєчну суміш і обсмажте, постійно помішуючи, поки яйця не загуснуть.

Подрібніть в блендері відварну курячу грудку, додайте обсмажені яйця, сир, зелень і знову подрібніть до бажаної консистенції.

Отриманим фаршем начиніть яєчні шкарлупки та випікай на решітці в духовці при температурі 185°C 25-30 хвилин.

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Автор: Мирослава Українська
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