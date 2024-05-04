Де у Кременчуці вимикатимуть світло на Великдень: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 5 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пр. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Олександрійська. З 8.00 до 17.00 вул. Василя Стуса, 43/1-64;

вул. Кавалерійська, 2;

пров. Сергія Петренка, 1-21. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка.

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