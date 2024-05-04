Де у Кременчуці вимикатимуть світло на Великдень: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 5 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пр. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Олександрійська.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-21.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії відключення світла
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