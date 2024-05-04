У 2023 році показники безпеки Ferrexpo залишились на високому рівні

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У 2023 році Ferrexpo, залізорудна компанія з активами в Україні, яка пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, третій рік поспіль зафіксувала нульовий рівень смертельних випадків, тоді як коефіцієнт частоти травм з тимчасовою втратою працездатності (LTIFR) знизився на 37% порівняно з минулим роком – до 0,32. Отже, Ferrexpo продовжує працювати значно нижче свого історичного кінцевого середнього LTIFR(2018-2022), який становить 0,69. Про це йдеться в оприлюднених фінансових результатах компанії за 2023 рік, пише GMK Center.

Війна додала особливих ризиків для діяльності Ferrexpo та її співробітників. Тим не менш, Група допомагає працівникам та їхнім родинам адаптуватися до нових умов. Частина співробітників на відповідних позиціях отримала можливість працювати віддалено. Для персоналу, що працює на місці, компанія обладнала бомбосховища та відкоригувала режим роботи відповідно до нічної комендантської години.

У 2023 році Ferrexpo збільшила кількість перевірок з питань охорони здоров’я та техніки безпеки на 16% порівняно з попереднім роком, щоб забезпечити безпечні умови праці. Підхід Групи до зниження безпекових ризиків полягає у тому, щоб сформувати розуміння причинних факторів інцидентів шляхом створення спеціальних реєстрів ризиків для кожного виду діяльності. На Полтавському ГЗК, Єристівському ГЗК та Біланівському ГЗК, що належать Ferrexpo, також продовжують впроваджуватись сучасні технології, зокрема автономне обладнання, яке допомагає вивести операторів із небезпечного робочого середовища.

Раніше Група оголосила про свою програму «Vision Zero», покликану зменшити виробничі травми та випадки професійних захворювань серед працівників. У рамках цього процесу Ferrexpo змінила свій підхід до звітності. Відтепер до звітів включають випадки, які максимально наближені до аварій та інцидентів, що дає змогу запобігти подібним небезпечним ситуаціям у майбутньому.