Паски і писанки. Яка історія виникнення цих Великодніх атрибутів

Традиційно на великодньому столі українця завжди є паски і писанки. Яке значення мають ці Великодні атрибути для православних християн розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.
За словами священника, після воскресіння Ісус Христос «послав Духа Святого, на голови учнів і апостолів у вигляді вогняних язиків в Єрусалимі. І вони, прийнявши цей благодатний вогонь, прийнявши Бога Духа Святого, вони отримали декілька дарів. Вони почали розмовляти іншими мовами».
Послідовниця Марія Магдалена пішла у Рим до імператора Тиберія. Тоді ж до правителя приходили з дарами, зокрема приносили золото, дорогоцінне каміння. Сама ж Марія прийшла з білим курячим яйцем.
Перші писанки були червоні, як «на згадку про оцю подію. От таке воно бурхливе було воскресіння. От символ омиття людства Божою кров’ю, Христовою».
До речі, деколи духовенство може служити на Великдень не в білій одежі, а в червоній.
Сама паска символізує воскресіння — «цей святковий хліб, благословенний, смачний, солодкий, прикрашений, оновлене життя. Оновлене життя. Чим? Стражданнями, стараннями і воскресіннями. Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа».
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