Паски і писанки. Яка історія виникнення цих Великодніх атрибутів

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 135

До речі, деколи духовенство може служити на Великдень не в білій одежі, а в червоній

Традиційно на великодньому столі українця завжди є паски і писанки. Яке значення мають ці Великодні атрибути для православних християн розповів «Кременчуцькому Телеграфу» настоятель Свято-Миколаївського собору, протоієрей Володимир Макогон.

За словами священника, після воскресіння Ісус Христос «послав Духа Святого, на голови учнів і апостолів у вигляді вогняних язиків в Єрусалимі. І вони, прийнявши цей благодатний вогонь, прийнявши Бога Духа Святого, вони отримали декілька дарів. Вони почали розмовляти іншими мовами».

— Але мовами тих народів, куди передбачено їм було з промислом Божим іти з проповіддю Євангелія. І також вони отримали дар від Бога — це можливість проповідувати взагалі, — говорить Володимир Макогон.

Послідовниця Марія Магдалена пішла у Рим до імператора Тиберія. Тоді ж до правителя приходили з дарами, зокрема приносили золото, дорогоцінне каміння. Сама ж Марія прийшла з білим курячим яйцем.

— І даруючи імператору, каже: «Христос воскрес». Ну Тиберій був здивований, він каже, як? Він каже, от так, воскрес із мертвих. І Тиберій нібито жартома, так, з сарказмом, каже: «Раніше оце яйце біле куряче стане червоним, ніж хтось може воскреснути із мертвих». І воно почервоніло, доки він казав іще останні букви, — розповідає протоієрей.

Перші писанки були червоні, як «на згадку про оцю подію. От таке воно бурхливе було воскресіння. От символ омиття людства Божою кров’ю, Христовою».

До речі, деколи духовенство може служити на Великдень не в білій одежі, а в червоній.

— Потім їх (писанки — ред.) почали прикрашати. Тепер вони вже як шедеври, як витворі мистецтва. Але ми все одно їх даруємо одному-одному. І свідчимо Христос Воскрес, як символ оновленого життя, прикрашеного Сином Божим і Господом нашим Ісусом Христом, — розповідає Володимир Макогон.

Сама паска символізує воскресіння — «цей святковий хліб, благословенний, смачний, солодкий, прикрашений, оновлене життя. Оновлене життя. Чим? Стражданнями, стараннями і воскресіннями. Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа».