Дзюдоїст Ярослав Омельченко з Горішніх Плавнів став призером Кубка Європи

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 88 Партнерський проєкт

Омельченко провів чотири бої, вигравши у суперників із Польщі, Казахстану та за вихід у фінал — з Естонії

Кубок Європи з дзюдо серед спортсменів віком до 21 року проходив 13-14 квітня в Познані (Польща). Участь у цих змаганнях взяли понад 390 спортсменів із 20 країн світу. Збірна України відправилася на ці змагання потужним складом із 43 дзюдоїстів, повідомили у Федерації дзюдо України. Про успіхи талановитого спортсмена з Горішніх Плавнів, повідомляє газета «Хроніки тижня».

Українські дзюдоїсти вибороли дев’ять медалей (по одному першому та другому місцю та сім третіх). За підсумками двох змагальних днів наша збірна посіла четверте місце в загальнокомандному заліку. Наставники вихованця обласної ДЮСШ «Олімпійські надії» Ярослава Омельченка Олександр Ємченко та Валерій Заболотний разом дистанційно постерігали за виступами та тішилися успіхами спортсмена.

А радіти було чому. Ярослав Омельченко провів чотири бої, вигравши у суперників із Польщі, Казахстану та за вихід у фінал — з Естонії.

«У фіналі Ярослав програв чеху: суперник — лівша, а Ярослав краще володіє правицею. У поєдинках із такими суперниками треба підлаштовуватися, мати певний досвід. Коли змагаються лівша та правша, то кожному спортсмену важко відчувати сутичку», — зауважив Олександр Ємченко.

Він підкреслив, що «загалом наш вихованець показав дуже гарну боротьбу».

«Одразу після виходу у фінал мені зателефонував тренер Школи вищої спортивної майстерності, віцепрезидент Федерації дзюдо України Василь Волошин, щоб привітати та відзначити працьовитість та наполегливість Ярослава на зборах», — розповів Олександр Ємченко.

Як зазначає тренер, дзюдо — швидкісний вид спорту.

«Часу на розмірковування нема, а у Ярослава була така проблема, коли він не дуже швидко рухався, а тут у нього вийшло робити гарні кидки та комбінації», — вказав наставник.

Другий та третій бої, за словами тренера, Ярославу Омельченку допомогло виграти надання додаткового часу.

«Суперники з Казахстану та Естонії були дуже потужні, та його виграш став можливим завдяки вдалій тактиці ведення поєдинку», — підкреслив Олександр Ємченко.

Він зазначив, що напередодні збірна України завершила міжнародний тренувальний збір в угорському містечку Тата.

Він проходив із 8 по 12 квітня. Цього разу цей традиційний спортивний захід зібрав понад 390 дзюдоїстів із 38 країн світу. Чисельними командами на зборі були представлені збірні Угорщини, Сербії, Нідерландів, Болгарії, Узбекистану, Австрії, Німеччини, Бельгії, Грузії та України. Під керівництвом головного тренера збірної України Віталія Дуброви свою майстерність вдосконалювали 23 хлопці, включно з Ярославом Омельченком, який змагався у ваговій категорії 100+, та 9 дівчат. Як зазначають у тренерському штабі, цей збір був важливий у контексті підготовки основної команди до чемпіонату Європи в Загребі, який відбудеться з 25 по 28 квітня. Спортсмени провели багато спарингів з іноземними суперниками, боролися як у стійці, так і в партері, відпрацьовували технічні елементи. По завершенні збору частина команди відправилася до Познані на Кубок Європи, решта ж повернулася в Україну, де продовжить заключну частину підготовки до чемпіонату Європи на зборі в НСЦ «Конча-Заспа».