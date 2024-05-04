У Полтаві вже почали освячувати великодні кошики

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У полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі ПЦУ уже почали освячувати великодні кошики. Про це передає репортерка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Двері для вірян храм відкрив перший у місті — освячувати кошики почали о 15.00. В інших храмах Полтави святити паски почали о 16.00, у деяких — о 18.00. А в деяких вечірнього освячення у суботу не буде — вони почнуться уже після нічного богослужіння.

У Свято-Успенському соборі у суботу правив великодню службу та святив вірянам кошики військовий капелан.

— Варто пам’ятати, що Великдень — це не про паски, яйця й ковбасу. Це в першу чергу Свято Христового Воскресіння. А уже освячені наїдки — доповнення з нагоди святкування до столу, — розповів священнослужитель.

Капелан привітав усіх з прийдешнім Великоднем та побажав усім у цьому році раз і назавжди перемогти спільного ворога.

Позаяк освячення почалося рано, то й людей поблизу собору було не багато.

Полтавка Валентина говорить, цьогоріч до церкви на Великдень прийшли вперше за чотири роки.

— Спочатку два роки коронавірусу, потім перші два роки великої війни… Якось усе не могли наважитися, було не до цього. А сьогодні зранку напекли пасок, пофарбували крашанки — та й прийшли з родиною кошик посвятити, — поділилася жінка.

Поблизу храму також працює великодня крамниця — усі бажаючі можуть там випити кави або придбати святкові смаколики. Усі виручені кошти працівники передають на благодійність українському війську — цього разу збирають на електрозарядні станції.