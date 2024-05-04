У Полтаві вже почали освячувати великодні кошики

Службу у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної церкви України провів військовий капелан
У полтавському Свято-Успенському кафедральному соборі ПЦУ уже почали освячувати великодні кошики. Про це передає репортерка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Двері для вірян храм відкрив перший у місті — освячувати кошики почали о 15.00. В інших храмах Полтави святити паски почали о 16.00, у деяких — о 18.00. А в деяких вечірнього освячення у суботу не буде — вони почнуться уже після нічного богослужіння.
У Свято-Успенському соборі у суботу правив великодню службу та святив вірянам кошики військовий капелан.
Капелан привітав усіх з прийдешнім Великоднем та побажав усім у цьому році раз і назавжди перемогти спільного ворога.
Позаяк освячення почалося рано, то й людей поблизу собору було не багато.
Полтавка Валентина говорить, цьогоріч до церкви на Великдень прийшли вперше за чотири роки.
— Спочатку два роки коронавірусу, потім перші два роки великої війни… Якось усе не могли наважитися, було не до цього. А сьогодні зранку напекли пасок, пофарбували крашанки — та й прийшли з родиною кошик посвятити, — поділилася жінка.
Поблизу храму також працює великодня крамниця — усі бажаючі можуть там випити кави або придбати святкові смаколики. Усі виручені кошти працівники передають на благодійність українському війську — цього разу збирають на електрозарядні станції.
Нагадаємо, на Великодні вихідні у Кременчуці продовжили рух громадського комунального транспорту.
Настоятель Свято-Миколаївського собору Православної церкви України, протоієрей Володимир Макогон розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як проходитимуть богослужіння протягом 4 днів.
У Кременчуцькій райвійськадміністрації раніше повідомляли, що на Великдень час комендантської години не зміниться. Вона буде з 0.00 до 4.00.
Також раніше ми писали, як працюватимуть Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята.
Окрім цього, журналісти «Кременчуцького Телеграфа» проаналізували, чи змінилася вартість великоднього кошика у Кременчуці та в Україні у порівнянні з минулим роком.
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