Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 14:05
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 6 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- вул. А. Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Барвінкова;
- вул. Б.Чичибабіна;
- вул. Б.Урбанського;
- вул. Бузкова;
- В.Симоненка;
- вул. В.Винниченка;
- вул. Газопровідна;
- вул. Генерала Чайки;
- вул. Д.Галицького;
- вул. Експресівська;
- вул. І.Нагнибіди;
- вул. І.Сікорського;
- вул. Кобзарська;
- вул. Козацька;
- вул. Кропивницького;
- вул. М.Вовчка;
- вул. М.Міхновського;
- вул. Мрії;
- вул. Новомиргородська;
- вул. О.Пчілки;
- вул. Ракетна;
- вул. Размислова;
- вул. Рокитнянська;
- вул. С.Наливайка;
- вул. Сосновська;
- вул. Хімічна;
- вул. Хортицька;
- вул. Чайковського;
- вул. І.Сікорського;
- пров.А.Ізюмова;
- вул. Полтавський.
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пр. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська.
- проїзди 1-4 Індустріальний;
- пров. 1-6 Індустріальний;
- вул. А.Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. В.Холодної;
- вул. І.Мєчникова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. М.Чурай;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. О.Древаля;
- вул. Чернігівська;
- вул. М.Татарулі;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Делегатський;
- пров. Індустріальний;
- пров. К. Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський;
- пр-д Великокохнівський;
- пр-д Сонячний;
- туп. Сонячний.
- вул. Лікаря Парнети, 16;
- вул. Червона Гірка, 41.
З 8.00 до 20.00
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3А, 3Б, 8.
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 8.00 до 19.00
- пров. Центральний, 11, 13.
- вул. Проліскова, 5, 11.
З 8.00 до 18.00
- вул. Експресівська, 47-58;
- пров. Караванний, 1-23, 38, 48А;
- просп. Полтавський, 159-187/2;
- вул. Размислова, 4;
- вул. Хортицька, 3-28/56.
З 8.00 до 17.00
- вул. Василя Стуса, 43/1-64;
- вул. Кавалерійська, 2;
- пров. Сергія Петренка, 1-21.
- пров. Арсенальний, 5;
- туп. Василя Каразіна, 3-8;
- пров. Веселий, 3-32;
- туп. Миколи Сціборського, 1-7;
- пров. Новогеоргієвський, 14-21;
- вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
- пров. Ударний, 2;
- вул. Черниша, 17А.
- пров. Березневий, 1-10;
- вул. Ковальська, 1-13;
- вул. Павла Чубинського, 1-16Б;
- вул. Чумацький Шлях, 8-26.
- вул. Дружинницька, 1-33;
- вул. Максима Кривоноса, 56;
- вул. Нижня, 1-28.
- пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
- вул. Івана Приходька, 19-73;
- пров. Літературний, 4.
- пров. Алли Горської, 4;
- вул. Василя Сліпака, 1-15;
- пров. Олександра Олеся, 3-43;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
- вул. Ковальська, 8-29;
- туп. Ковальський, 2,3.
- вул. Республіканська, 100-138;
- вул. Космічна, район ринку.
- вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
- вул. Шістдесятників, 4А-15;
- вул. Правобережна, 45А-55/1;
- вул. Республіканська, 93, 93А.
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