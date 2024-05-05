Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де у Кременчуці завтра вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 260

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 6 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б.Чичибабіна;
  • вул. Б.Урбанського;
  • вул. Бузкова;
  • В.Симоненка;
  • вул. В.Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Генерала Чайки;
  • вул. Д.Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І.Нагнибіди;
  • вул. І.Сікорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. М.Вовчка;
  • вул. М.Міхновського;
  • вул. Мрії;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. О.Пчілки;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Размислова;
  • вул. Рокитнянська;
  • вул. С.Наливайка;
  • вул. Сосновська;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Хортицька;
  • вул. Чайковського;
  • вул. І.Сікорського;
  • пров.А.Ізюмова;
  • вул. Полтавський.
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пр. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська.
  • проїзди 1-4 Індустріальний;
  • пров. 1-6 Індустріальний;
  • вул. А.Ковальова;
  • вул. Великокохнівська;
  • вул. В.Холодної;
  • вул. І.Мєчникова;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Козацька;
  • вул. М.Чурай;
  • вул. Нечуя Левицького;
  • вул. О.Древаля;
  • вул. Чернігівська;
  • вул. М.Татарулі;
  • пров. Великокохнівський;
  • пров. Делегатський;
  • пров. Індустріальний;
  • пров. К. Скрябіна;
  • пров. Прибережний;
  • пров. Рівненський;
  • пров. Чорнобаївський;
  • пр-д Великокохнівський;
  • пр-д Сонячний;
  • туп. Сонячний.
  • вул. Лікаря Парнети, 16;
  • вул. Червона Гірка, 41.

З 8.00 до 20.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3А, 3Б, 8.
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 8.00 до 19.00

  • пров. Центральний, 11, 13.
  • вул. Проліскова, 5, 11.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Експресівська, 47-58;
  • пров. Караванний, 1-23, 38, 48А;
  • просп. Полтавський, 159-187/2;
  • вул. Размислова, 4;
  • вул. Хортицька, 3-28/56.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-21.
  • пров. Арсенальний, 5;
  • туп. Василя Каразіна, 3-8;
  • пров. Веселий, 3-32;
  • туп. Миколи Сціборського, 1-7;
  • пров. Новогеоргієвський, 14-21;
  • вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;
  • пров. Ударний, 2;
  • вул. Черниша, 17А.
  • пров. Березневий, 1-10;
  • вул. Ковальська, 1-13;
  • вул. Павла Чубинського, 1-16Б;
  • вул. Чумацький Шлях, 8-26.
  • вул. Дружинницька, 1-33;
  • вул. Максима Кривоноса, 56;
  • вул. Нижня, 1-28.
  • пров. Івана Кожедуба, 9, 18, 20;
  • вул. Івана Приходька, 19-73;
  • пров. Літературний, 4.
  • пров. Алли Горської, 4;
  • вул. Василя Сліпака, 1-15;
  • пров. Олександра Олеся, 3-43;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-24;
  • вул. Ковальська, 8-29;
  • туп. Ковальський, 2,3.
  • вул. Республіканська, 100-138;
  • вул. Космічна, район ринку.
  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;
  • вул. Шістдесятників, 4А-15;
  • вул. Правобережна, 45А-55/1;
  • вул. Республіканська, 93, 93А.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх