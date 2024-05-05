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У Києві реконструюють «Яму» — автостанцію біля Центрального вокзалу, з якої їдуть маршрутки на Кременчук

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 240

 

Проєкт передбачає зведення будівлі автостанції

Concord Capital реконструює автостанцію «Київ» на вулиці Петлюри навпроти Центрального залізничного вокзалу, заявив голова компанії Ігор Мазепа, повідомляє The Page. Її називають «Яма», бо вона розташована у заглибленні. Саме з «Ями» відправляються маршрутки на Кременчук.

«У Concord прийняли рішення зайти на ринок (автобусних перевезень) з інфраструктурних проєктів. А саме — з реконструкції всім відомої автостанції у Києві, яка розташована біля залізничного вокзалу. Через неї буде проходити понад 10 тисяч пасажирів на добу і відправлятиметься 400 авторейсів», — заявив Мазепа.

 

Проєкт, зокрема, передбачає зведення будівлі автостанції. Вона включатиме зони очікування — загальну та підвищеного комфорту — дитячу кімнату, медичний пункт, камери схову, туалети, фудкорт і комерційні приміщення.

 

Крім того, побудують станцію техобслуговування і мийку.

На реконструкцію планують витратити від 50 до 70 мільйонів гривень, а завершити — до початку 2025 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року маршрутки Кременчук-Київ змінили маршрут.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Olga Grygorashchenko, Google Maps, thepage.ua
Теги: Київ автостанція реконструкція
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