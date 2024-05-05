У Києві реконструюють «Яму» — автостанцію біля Центрального вокзалу, з якої їдуть маршрутки на Кременчук

Concord Capital реконструює автостанцію «Київ» на вулиці Петлюри навпроти Центрального залізничного вокзалу, заявив голова компанії Ігор Мазепа, повідомляє The Page. Її називають «Яма», бо вона розташована у заглибленні. Саме з «Ями» відправляються маршрутки на Кременчук.
Проєкт, зокрема, передбачає зведення будівлі автостанції. Вона включатиме зони очікування — загальну та підвищеного комфорту — дитячу кімнату, медичний пункт, камери схову, туалети, фудкорт і комерційні приміщення.
Крім того, побудують станцію техобслуговування і мийку.
На реконструкцію планують витратити від 50 до 70 мільйонів гривень, а завершити — до початку 2025 року.
Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року маршрутки Кременчук-Київ змінили маршрут.
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