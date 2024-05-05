У Києві реконструюють «Яму» — автостанцію біля Центрального вокзалу, з якої їдуть маршрутки на Кременчук

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Concord Capital реконструює автостанцію «Київ» на вулиці Петлюри навпроти Центрального залізничного вокзалу, заявив голова компанії Ігор Мазепа, повідомляє The Page. Її називають «Яма», бо вона розташована у заглибленні. Саме з «Ями» відправляються маршрутки на Кременчук.

«У Concord прийняли рішення зайти на ринок (автобусних перевезень) з інфраструктурних проєктів. А саме — з реконструкції всім відомої автостанції у Києві, яка розташована біля залізничного вокзалу. Через неї буде проходити понад 10 тисяч пасажирів на добу і відправлятиметься 400 авторейсів», — заявив Мазепа.

Проєкт, зокрема, передбачає зведення будівлі автостанції. Вона включатиме зони очікування — загальну та підвищеного комфорту — дитячу кімнату, медичний пункт, камери схову, туалети, фудкорт і комерційні приміщення.

Крім того, побудують станцію техобслуговування і мийку.

На реконструкцію планують витратити від 50 до 70 мільйонів гривень, а завершити — до початку 2025 року.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року маршрутки Кременчук-Київ змінили маршрут.