Для Скорпіонів цей тиждень відкриє безліч нових можливостей, а Рибам не варто ремонтувати щось у будинку: гороскоп на 6-12 травня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 126

Овен (21.03-20.04)

Перспективи відносин з партнерами будуть в центрі вашої уваги. Не плануйте важливі зустрічі, ділові і особисті, на першу половину тижня. Але несподівано ви можете одержати цікаву інформацію або пропозицію. У вівторок проблеми можуть виникнути в подорожах; перевіряйте справність свого автомобіля і не довіряйте випадковим стрічним. Четвер — сприятливий день для відвідин стоматолога або невеликих косметичних операцій.

Сприятливі дні: 8, 9; несприятливі: 12.

Тілець (21.04-21.05)

Матеріальні питання покваптеся вирішити у понеділок. Але великі покупки краще відкласти на наступний тиждень. Приділіть максимум уваги здоров`ю — є небезпека інфекційних і простудних захворювань. З четверга більше уваги приділіть домашнім справам. Будьте уважні з водою, стежте за справністю системи водопостачання. «Витік» грошей теж можливий в другій половині тижня. Тому, будьте уважні при будь-яких витратах.

Сприятливі дні: 10; несприятливі: 11.

Близнюки (22.05-21.06)

У вівторок і середу можна активно спілкуватися, зав`язувати ділові і особисті зв`язки. Але враховуйте загальний напружений фон і схильність оточуючих до суперництва — кожен тягне «ковдру на себе». У вівторок будьте уважні при роботі з комп`ютерами та іншими системами зв`язку. Можливі поломки, отримання спотвореної інформації. У четвер можна зайнятися покупками для будинку, але не особливо крупними. В п`ятницю добре приймати в будинку гостей.

Сприятливі дні: 9, 10; несприятливі: 6.

Рак (22.06-22.07)

Для вас цей тиждень може стати вдалим, не дивлячись на завантаженість справами і нерівний фон у відносинах з оточуючими. Несподівана інформація в середу послужить стимулом для активнішої участі в справі, де ви розкриєте свої творчі здібності. Це може бути і потреба зайнятися переплануванням свого будинку або задоволення інтересів ваших дітей. У четвер і п`ятницю зробіть закупівлі продуктів. Ці дні оптимальні для роботи з домашніми рослинами.

Сприятливі дні: 7, 12; несприятливі: немає.

Лев (23.07-23.08)

Спробуйте відійти від звичних схем у відносинах, по-новому розставте пріоритети. Це допоможе розв'язати проблеми, що створилися, тільки не доводьте з`ясування відносин до конфліктів. Знайдіть заняття, яким захопиться вся сім`я. У четвер і п`ятницю ваша допомога може знадобитися комусь з родичів. Це сприятливий час для ремонтів, генеральних прибирань, фарбування.

Сприятливі дні: 10; несприятливі: 6.

Діва (24.08-23.09)

Скоро вам належить заглибитися в нову тему, і доведеться обмежити активне спілкування і поїздки. Користуйтеся можливістю одержати такого роду враження вже зараз. Відвідини різних інстанцій, оформлення документів теж краще зробити на цьому тижні. Але уникайте ухвалювати важливі рішення, робити покупки в середу. Є вірогідність обману або хтось спробує вас використати. Поїздки, сімейні заходи можна планувати на четвер і п`ятницю.

Сприятливі дні: 8, 9; несприятливі: 12.

Терези (24.09-23.10)

Несподівані вісті здалеку прийдуть в середу або четвер. Ви можете відправитися у відрядження або особисту поїздку. Але не поспішаєте розлучатися з грошима, які б вигідні пропозиції не поступили. і лише у п`ятницю ви можете зайнятися покупками і заготовками для будинку. Тим, хто страждає від надмірної ваги, у вихідні можна відвідати сеанс масажу. Ефективним буде і використання препаратів для схуднення.

Сприятливі дні: 10; несприятливі: немає.

Скорпіон (24.10-22.11)

Положення планет відкриває вам масу можливостей в найрізноманітніших сферах. Але це може відбирати всі сили і несприятливо позначатися на стані здоров`я. Активно просувайте свої плани в першій половині тижня, а другу присвятіть особистим справам. Егоїзм і затвердження своєї позиції зараз виправдані. У четвер або п`ятницю зробіть щось приємне для коханої людини, результат навіть для вас може виявитися несподіваним.

Сприятливі дні: 7, 10; несприятливі: 9.

Стрілець (23.11-21.12)

У першу половину тижня займайтеся тільки нагальними справами. Пропозиції або обіцянки, почуті в цей час, можуть виявитися порожніми, а в особистих відносинах теж буде повно плутанини. З четверга ви можете використати родинні зв`язки для вирішення своїх питань. В п`ятницю допомога рідних може виявитися особливо відчутною. На вихідні можна планувати поїздки. Тільки не забудьте ретельно перевірити всі крани в будинку перед від`їздом.

Сприятливі дні: 11; несприятливі: 10.

Козеріг (22.12-20.01)

У понеділок у вас можуть з`явитися незаплановані справи. і до четверга доведеться попрацювати в режимі авралу. З другої половини тижня обстановка нормалізується. На перший план виходять особисті відносини. У четвер і п`ятницю в будинку добре займатися ремонтними роботами у ванні або кухні, здійснювати вологі прибирання, купувати продукти. Субота сприятливіша для поїздок, візитів або прийому гостей, а в неділю краще уникати витрат і зайвого спілкування.

Сприятливі дні: 8, 12; несприятливі: 6.

Водолій (21.01-19.02)

Всі ваші інтереси концентруватимуться навколо роботи. Тут вас може чекати і успіх, але й розчарування в деяких зв`язках, на які ви розраховували. Якраз хороша можливість розібратися з партнерством і зрозуміти, де ви повинні покладатися тільки на себе. Нова інформація прийде у вівторок. Цього дня будьте уважні при експлуатації комп`ютерної і побутової техніки. З основними планами бажано управитися до суботи. В неділю тільки відпочивайте.

Сприятливі дні: 9; несприятливі: 7.

Риби (20.02-20.03)

Зараз творчий адреналін примушує вас діяти в позитивному ключі, не дивлячись на обмеження, з якими ви стикаєтеся. Будьте уважні у вівторок і середу, якщо плануєте ремонтні роботи в будинку, особливо, з електрикою. У четвер і п`ятницю приділіть більше уваги дітям і своїм власним захопленням. Якщо на цей тиждень у вас заплановані сімейні заходи або поїздки, то не відкладайте і встигніть все важливе зробити до вихідних.

Сприятливі дні: 7, 10; несприятливі: 8.