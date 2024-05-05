Блогерами та адвокатами, які вчать ухилятися від мобілізації, мають зайнятися спецслужби — заступник командира 3 ОШБр

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 294 Коментарів: 1

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади та колишній командир полку «Азов» Максим Жорін заявив, що усіма блогерами та адвокатами, які вчать чоловіків, як ухилятися від мобілізації, повинні зайнятися спецслужби, оскільки вони несуть загрозу для безпеки країни.

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— Гратися з цими блогерами не можна. Їх треба притягати до відповідальності, — сказав він в ефірі програми «Тема з Мосейчук».

За словами військового, якби у нього була можливість, то він наказав би спецслужбам «працювати по них усім».

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— Щоб перестали всі ці відео викладати: поради, як розмовляти з ТЦК, як тікати з ВЛК, як переходити кордон. Усе це може мати наслідки, які торкнуться всіх нас, — сказав Максим Жорін.

Він заявив, що все це «дуже небезпечна гра».

— Вважаю, що їх мають притягати до відповідальності. Через їхню шкідницьку роботу — хтось заради «лайків», хтось за гроші — ми всі можемо втратити майбутнє, — сказав він.

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Він також вважає, що сьогодні треба набагато більше працювати з заохоченням людей, які йдуть на військову службу, але паралельно з цим обов’язково підвищувати відповідальність тих, хто ухиляється від мобілізації.

— Це має бути паралельний процес… має бути системна робота, і обов’язково покарання та відповідальність мають збільшуватися. Але паралельно з цим людина має розуміти, що якщо вона прийме правильне рішення, то вона буде забезпечена та буде розуміти своє майбутнє, — заявив Максим Жорін.

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