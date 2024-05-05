Блогерами та адвокатами, які вчать ухилятися від мобілізації, мають зайнятися спецслужби — заступник командира 3 ОШБр

«Їх мають притягати до відповідальності. Через їхню роботу ми всі можемо втратити майбутнє», — Максим Жорін
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади та колишній командир полку «Азов» Максим Жорін заявив, що усіма блогерами та адвокатами, які вчать чоловіків, як ухилятися від мобілізації, повинні зайнятися спецслужби, оскільки вони несуть загрозу для безпеки країни.
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За словами військового, якби у нього була можливість, то він наказав би спецслужбам «працювати по них усім».
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Він заявив, що все це «дуже небезпечна гра».
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Він також вважає, що сьогодні треба набагато більше працювати з заохоченням людей, які йдуть на військову службу, але паралельно з цим обов’язково підвищувати відповідальність тих, хто ухиляється від мобілізації.
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Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.
Він також заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів та готується влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.
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