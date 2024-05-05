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Блогерами та адвокатами, які вчать ухилятися від мобілізації, мають зайнятися спецслужби — заступник командира 3 ОШБр

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 294 Коментарів: 1

 

«Їх мають притягати до відповідальності. Через їхню роботу ми всі можемо втратити майбутнє», — Максим Жорін

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади та колишній командир полку «Азов» Максим Жорін заявив, що усіма блогерами та адвокатами, які вчать чоловіків, як ухилятися від мобілізації, повинні зайнятися спецслужби, оскільки вони несуть загрозу для безпеки країни.

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— Гратися з цими блогерами не можна. Їх треба притягати до відповідальності, — сказав він в ефірі програми «Тема з Мосейчук».

За словами військового, якби у нього була можливість, то він наказав би спецслужбам «працювати по них усім».

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— Щоб перестали всі ці відео викладати: поради, як розмовляти з ТЦК, як тікати з ВЛК, як переходити кордон. Усе це може мати наслідки, які торкнуться всіх нас, — сказав Максим Жорін.

Він заявив, що все це «дуже небезпечна гра».

— Вважаю, що їх мають притягати до відповідальності. Через їхню шкідницьку роботу — хтось заради «лайків», хтось за гроші — ми всі можемо втратити майбутнє, — сказав він.

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Він також вважає, що сьогодні треба набагато більше працювати з заохоченням людей, які йдуть на військову службу, але паралельно з цим обов’язково підвищувати відповідальність тих, хто ухиляється від мобілізації.

— Це має бути паралельний процес… має бути системна робота, і обов’язково покарання та відповідальність мають збільшуватися. Але паралельно з цим людина має розуміти, що якщо вона прийме правильне рішення, то вона буде забезпечена та буде розуміти своє майбутнє, — заявив Максим Жорін.

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Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.

Він також заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів та готується влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: t.me/MaksymZhorin
Теги: мобілізація блогери ухилянти покарання війна
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Коментарі: 1

82
kremin777:
Сьогодні, 11:47

давно пора.


2 0

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