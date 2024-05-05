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Рецепти читачів газети «Для дому і сім'ї»: фаршировані персики від Жанни Хіменко 

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 0

 

Рецепти читачів газети «Для дому і сім'ї»

Фаршировані персики від Жанни Хіменко 

Інгредієнти:

  • персики консервовані — 3-4 шт.
  • куряче філе — 150 г
  • твердий сир — 50 г
  • варене яйце — 1 шт
  • зелена цибуля — 3-4 шт
  • сметана -2 ст. л
  • сіль — на смак

для оздоблення:

  • апельсин
  • листя салату
  • зелень кропу

Філе курки відварити, порізати невеликими кубиками. Твердий сир натерти на терці. Маленькими кубиками нарізати варене яйце. Помити зелену цибулю, обсушити її та дрібно нарізати. Перемішати всі компоненти, додати сметану.

В кожну половинку персика вкласти начинку. Нафаршировані фрукти можна поставити на кілька хвилин в духовку: сир трішки розплавиться.

Почистити апельсин, розділити на скибочки, викласти їх зверху на персик.

Викласти начинені персики з дольками апельсина в тарілку для подачі на листя з салату та за бажанням зверху посипати подрібненим кропом.

До цієї страви підходять і свіжі персики, і нектарин.

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Автор: Мирослава Українська
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