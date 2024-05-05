Рецепти читачів газети «Для дому і сім'ї»: фаршировані персики від Жанни Хіменко 

Рецепти читачів газети «Для дому і сім'ї»
Інгредієнти:
для оздоблення:
Філе курки відварити, порізати невеликими кубиками. Твердий сир натерти на терці. Маленькими кубиками нарізати варене яйце. Помити зелену цибулю, обсушити її та дрібно нарізати. Перемішати всі компоненти, додати сметану.
В кожну половинку персика вкласти начинку. Нафаршировані фрукти можна поставити на кілька хвилин в духовку: сир трішки розплавиться.
Почистити апельсин, розділити на скибочки, викласти їх зверху на персик.
Викласти начинені персики з дольками апельсина в тарілку для подачі на листя з салату та за бажанням зверху посипати подрібненим кропом.
До цієї страви підходять і свіжі персики, і нектарин.
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