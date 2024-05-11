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Поліція вилучила з Кременчуцького водосховища 1,5 км браконьєрських сіток та оштрафувала порушників навігації

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 1

 

З початку воєнного стану працівники водної поліції склали 343 постанови за порушення правил користування річковими й маломірними суднами

На Полтавщині продовжуються спільні рейди поліції та працівників національних природних парків з протидії браконьєрству на воді в період нересту та порушень заборони навігації під час дії воєнного стану. У результаті профілактичних заходів з водойм вилучено понад 1,5 кілометра браконьєрських сіток та притягнуті до адміністративної відповідальності сотні правопорушників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Під час профілактичного рейду 10-го травня в акваторії Кременчуцького водосховища в межах населених пунктів Липове-Святилівка-Бугаївка-Шушвалівка-Мозоліївка-Пронозівка-Максимівка працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили 14 браконьєрських сіток загальною довжиною 1100 метрів. Рибу, яка потрапила у сітки, випустили у водосховище.

Сітки вилучили та передали для подальшого знищення. 

 

Крім цього, поліціянти спільно з працівниками Національного природного парку «Нижньосульський» із залученням працівників батальйону поліції особливого призначення під час патрулювання в акваторії річки Сула в межах сіл Липове-Демʼянівка-Погрібняки–Мирони-Горошино виявили раколовки та 10 браконьєрських сіток загальною довжиною 500 метрів. Рибу випустили, а заборонені знаряддя лову передали на знищення. 

Під час цих рейдів поліцейські виявили порушення навігації. На правопорушників були складені адміністративні матеріали.

В повідомленні зазначається, що загалом з початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 343 постанови за статтею 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

- Нагадаємо, що з 1 квітня на водних об’єктах України діє нерестова заборона на вилов біоресурсів, - нагадують в головному управлінні поліції.

 


ПО ТЕМІ:

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини водна поліція браконьєри сітки нерестова заборона
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