Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 11-річну Олександру Леженко

Сьогодні, 11:09 Переглядів: 216

Дівчина поїхала з дому в Кобеляках на велосипеді та не повернулася

У місті Кобеляки вчора, 10 травня, безвісти пропала 11-річна дівчинка. Малолітня Олександра Леженко близько 19.00 поїхала з дому велосипедом та до цього часу не повернулася.

Відділенням поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції розшукує дівчинку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети дівчини: зріст 156 см, очі зелені, волосся темне фарбоване, зачіска каре. На момент зникнення була одягнена в куртку, штани та взуття чорного кольору.

З особливих прикмет: дитина має шрам на верхній частині лівої ноги.

- Якщо вам відома інформація, яка допоможе у розшуку малолітньої, просимо повідомити про це до відділення поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-050-03-66, 095-660-60-40 або 102, - йдеться в повідомленні.