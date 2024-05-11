Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу 11-річну Олександру Леженко

У місті Кобеляки вчора, 10 травня, безвісти пропала 11-річна дівчинка. Малолітня Олександра Леженко близько 19.00 поїхала з дому велосипедом та до цього часу не повернулася.
Відділенням поліції №2 (м. Кобеляки) Полтавського райуправління поліції розшукує дівчинку.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети дівчини: зріст 156 см, очі зелені, волосся темне фарбоване, зачіска каре. На момент зникнення була одягнена в куртку, штани та взуття чорного кольору.
З особливих прикмет: дитина має шрам на верхній частині лівої ноги.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.