Поліція Кременчука розшукує 80-річного Михайла Богана

Учора, 10 травня, близько 19.00 пішов з місця мешкання в районі мікрорайону Молодіжний в Кременчуці та не повернувся 80-річний кременчужанин Михайло Боган.
У Кременчуцькому районному управлінні поліції повідомляють, що про зникнення повідомили рідні чоловіка. Він може перебувати на мікрорайоні Молодіжний. Чоловік перебуває на диспансерному обліку.
Поліція розпочала пошукові заходи.
Прикмети зниклого: волосся коротке, сиве, світлі очі, зріст 160 см, середньої статури.
На момент зникнення був одягнений: піджак світло сірий, блакитна сорочка, коричнева сумка на шиї, штани сірого кольору.
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