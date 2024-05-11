Поліція Кременчука розшукує 80-річного Михайла Богана

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 140

Учора, 10 травня, близько 19.00 пішов з місця мешкання в районі мікрорайону Молодіжний в Кременчуці та не повернувся 80-річний кременчужанин Михайло Боган.

У Кременчуцькому районному управлінні поліції повідомляють, що про зникнення повідомили рідні чоловіка. Він може перебувати на мікрорайоні Молодіжний. Чоловік перебуває на диспансерному обліку.

Поліція розпочала пошукові заходи.

Прикмети зниклого: волосся коротке, сиве, світлі очі, зріст 160 см, середньої статури.

На момент зникнення був одягнений: піджак світло сірий, блакитна сорочка, коричнева сумка на шиї, штани сірого кольору.

- Якщо Вам відома інформація про кременчужанку, що допоможе пришвидшити його пошуки, просимо повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 за номером 102, - закликають у Кременчуцькому райуправлінні поліції.