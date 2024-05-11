У Кременчуці на проспекті Свобода автомобіль «Шкода» збив мотоцикліста

Вчора, 21:43 Переглядів: 258

У суботу, 11 травня, увечері на проспекті Свободи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикліста та автомобіля «Шкода».

На місці ДТП працюють патрульні поліцейські та слідчі. За попередніми висновками автомобіль «Шкода» не надав перевагу у русі мотоциклісту, який рухався головною дорогою.

Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, мотоцикліст мав хороше екіпірування, після ДТП був у свідомості й висловлював лише скарги на біль у грудях.

Його госпіталізували для діагностування можливих травм. Автомобіль «Шкода» має незначні пошкодження переднього крила.

В поліції зазначають, що швидкість автівки була невисокою, адже вона виїжджала на головну дорогу. Щодо швидкості мотоцикліста, то це буде встановлювати слідство.