Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Сюжети, Люди, Відео, Опитування

З квітами, малюнками та вдячністю за життя: у День матері кременчужани вітають найрідніших

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 144

 

Щороку у другу неділю травня Україна та світ відзначають День матері. У цьому році це свято припало на 12 травня. Тож сьогодні усі теплі слова, подарунки, квіти та обійми — нашим рідним матусям. Не оминають увагою це свято і кременчужани. Містяни поділилися з Телеграфом, як вітатимуть мам, а також подякували за найдорожче — життя

Кожного року Україна та світ традиційно у другу неділю травня відзначають День матері — свято найріднішої людини, що подарувала життя. Цьогоріч свято припало на 12 травня.

«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулиці міста та поцікавився, чи знають кременчужани, яке свято відзначатиметься 12 травня. Усі опитані нами містяни про День матері знають, а також активно готуються вітати своїх найрідніших — квітами, обіймами та вдячністю за подароване життя. А дехто й сам чекає привітання від своїх дітей. Особливо цінними такі теплі та щирі вітання є в умовах великої війни — коли матері чекають своїх дітей-захисників, які боронять Україну. Але багато жінок-матерів і самі стали та продовжують ставати на захист держави, аби втримати мирне небо над головами своїх дітей.

Також кременчужани зізнаються: навіть якщо у дитячі чи юнацькі роки і були якісь секрети від мам, то зараз уже усе давно сказано. Адже довіра і чесність між мамами й дітьми — дуже важливі.

Жителі міста напередодні свята привітали своїх матусь: подякували за життя та виховання, дорогу у світ, а також за любов, ласку та терпіння. Бажали ж найголовнішого — здоров’я та миру.

Більше привітань від кременчужан для усіх мам — дивіться у нашому сюжеті.

День матері в Україні

День матері в Україні — відносно молоде свято. Відзначати його почали у 1999 році — тодішній Президент України Леонід Кучма підписав Указ про відзначення цього свята щорічно у другу неділю травня. Ініціаторами тоді виступили Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, міжнародна організація «Жіноча громада», Спілка жінок України та громадська організація «Союз українок».

Для українців мама з глибини століть вважається берегинею домашнього вогнища та найріднішою людиною.

І хоча у нашій країні офіційно свято почали візначати усього лиш 25 років тому, українці цей день святкували і раніше. Наприклад, українська діаспора в Канаді ще на початку 20-го століття почала вітати матерів. Згодом така ініціатива перейшла і до України. Тривалий час радянська влада забороняла відзначати це свято. Тож відродилося воно аж за часів Незалежності.

До речі, своєрідний День матері відзначали на території України і за часів Київської Русі та козаччини. Щоправда, носило тоді більш релігійний характер — на честь Діви Марії, Богородиці, матері Ісуса Христа.

А як у світі?

Історія виникнення цього свята така ж зворушлива: у 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати матерів у пам’ять про свою маму, яка передчасно померла. Жінка почала писати листи до держустанов і законодавчих органів, надсилала свою пропозицію видатним особам для того, аби присвятити мамам один день на рік. Старання Анни не минули даремно — вже за два роки, у 1910-му, штат Вірджинія зробив День матері офіційним святом, а згодом його почали відзначати і в інших штатах та країнах. 

Тож не забудьте сьогодні приділити увагу своїм матусям, привітайте та подякуйте за найголовніше — своє життя!

 


ПО ТЕМІ:

Багатодітна мама з Кременчуччини отримала відзнаку Президента України

У Кременчуці мама з Козельщинського району народила дев'яту дитину

Блогерка з Кременчука взяла участь в онлайн проєкті «Супермама»

«Мамочко, у мене все добре, не голодний та у шапці», - останнє, що сказав своїй мамі Герой України Максим Кагал

«Життя не закінчується у лікарні», — кременчужанка Тетяна Ященко про дитячу онкологію, благодійний фонд та народження хлопчика

1
Автор: Яна Гудзь Відео: Артем Коваленко
Теги: День матері мама привітання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх