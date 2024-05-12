З квітами, малюнками та вдячністю за життя: у День матері кременчужани вітають найрідніших

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 144

Щороку у другу неділю травня Україна та світ відзначають День матері. У цьому році це свято припало на 12 травня. Тож сьогодні усі теплі слова, подарунки, квіти та обійми — нашим рідним матусям. Не оминають увагою це свято і кременчужани. Містяни поділилися з Телеграфом, як вітатимуть мам, а також подякували за найдорожче — життя

Кожного року Україна та світ традиційно у другу неділю травня відзначають День матері — свято найріднішої людини, що подарувала життя. Цьогоріч свято припало на 12 травня.

«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулиці міста та поцікавився, чи знають кременчужани, яке свято відзначатиметься 12 травня. Усі опитані нами містяни про День матері знають, а також активно готуються вітати своїх найрідніших — квітами, обіймами та вдячністю за подароване життя. А дехто й сам чекає привітання від своїх дітей. Особливо цінними такі теплі та щирі вітання є в умовах великої війни — коли матері чекають своїх дітей-захисників, які боронять Україну. Але багато жінок-матерів і самі стали та продовжують ставати на захист держави, аби втримати мирне небо над головами своїх дітей.

Також кременчужани зізнаються: навіть якщо у дитячі чи юнацькі роки і були якісь секрети від мам, то зараз уже усе давно сказано. Адже довіра і чесність між мамами й дітьми — дуже важливі.

Жителі міста напередодні свята привітали своїх матусь: подякували за життя та виховання, дорогу у світ, а також за любов, ласку та терпіння. Бажали ж найголовнішого — здоров’я та миру.

Більше привітань від кременчужан для усіх мам — дивіться у нашому сюжеті.

День матері в Україні

День матері в Україні — відносно молоде свято. Відзначати його почали у 1999 році — тодішній Президент України Леонід Кучма підписав Указ про відзначення цього свята щорічно у другу неділю травня. Ініціаторами тоді виступили Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, міжнародна організація «Жіноча громада», Спілка жінок України та громадська організація «Союз українок».

Для українців мама з глибини століть вважається берегинею домашнього вогнища та найріднішою людиною.

І хоча у нашій країні офіційно свято почали візначати усього лиш 25 років тому, українці цей день святкували і раніше. Наприклад, українська діаспора в Канаді ще на початку 20-го століття почала вітати матерів. Згодом така ініціатива перейшла і до України. Тривалий час радянська влада забороняла відзначати це свято. Тож відродилося воно аж за часів Незалежності.

До речі, своєрідний День матері відзначали на території України і за часів Київської Русі та козаччини. Щоправда, носило тоді більш релігійний характер — на честь Діви Марії, Богородиці, матері Ісуса Христа.

А як у світі?

Історія виникнення цього свята така ж зворушлива: у 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати матерів у пам’ять про свою маму, яка передчасно померла. Жінка почала писати листи до держустанов і законодавчих органів, надсилала свою пропозицію видатним особам для того, аби присвятити мамам один день на рік. Старання Анни не минули даремно — вже за два роки, у 1910-му, штат Вірджинія зробив День матері офіційним святом, а згодом його почали відзначати і в інших штатах та країнах.

Тож не забудьте сьогодні приділити увагу своїм матусям, привітайте та подякуйте за найголовніше — своє життя!



