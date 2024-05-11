Де дивитися «Євробачення 2024» та як підтримати представниць України

Сьогодні, 19:16 Переглядів: 463

Чому вихід українських учасниць на сцену «Євробачення» під другим номером назвали «смертельною позицією»

Сьогодні, 11 травня, о 22.00 у шведському Мальме відбудеться фінал «Євробачення 2024». Представниці України Jerry Heil та Alyona Alyona вийдуть на сцену конкурсу з піснею Teresa & Maria під другим номером.

Загалом у гранд-фіналі виступатимуть 20 фіналістів, дібраних за підсумками двох півфіналів, а також представники «великої п'ятірки» (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція) та переможець «Євробаченні 2023» - представник Швеції.

Пряму трансляцію фіналу «Євробачення 2024» можна подивитися на телеканалі «Суспільне Культура», а також на сайтах «Суспільне Культура» і «Суспільне Євробачення».

Трансляцію шоу також можна буде дивитися на Facebook-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і радіо «Промінь».

Крім того, подивитися фінал конкурсу можна буде у застосунку «Дія». Для цього потрібно буде зайти в «Послуги», обрати «Дія.TV» і далі «Канал UA: Культура».

Прямий ефір можна буде подивитися на Youtube-каналі «Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official».

Після того, як стало відомо, що Україна вийде на сцену «Євробачення» під другим номером, українська режисерка Таню Муіньо, яка займається постановкою виступу для України, завила, що це є «смертельною позицією».

Така реакція режисерки пояснюється статистикою, згідно з якою за останні 15 років країни, які виступали під другим номером, лише один раз потрапляли у першу десятку.

Втім, Jerry Heil висловлює оптимізм і закликає співвітчизників підтримати учасниць конкурсу з України своїми голосами.

- Нам треба показати, що ця статистика – ніщо, якщо є сильна пісня, сильний номер і сильний народ, який за цим стоїть… Шановні, нам треба завтра ваша підтримка дуже сильно. Зарядіть телефони. Поповніть рахунки. Купіть закордонні картки. Ніхто нам не допоможе перемогти, якщо українці по всьому світу зараз не об'єднаються і не зроблять це разом, - закликала артистка.

За прогнозами букмекерів, станом на сьогодні найбільші шанси на перемогу має Хорватія (42%).

Україна є однією з найуспішніших країн на «Євробаченні». Усі 22 рази, коли її представники брали участь у конкурсі, вони завжди ставали його фіналістами. Україна тричі здобувала перемогу на цьому конкурсі: вперше у 2004 році Руслана виборола перше місце з «Дикими танцями», вдруге Джамала у 2016 році з піснею «1944» і втретє Kalush Orchestra у 2022 році з композицією Stefania.