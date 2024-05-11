Де дивитися «Євробачення 2024» та як підтримати представниць України

Чому вихід українських учасниць на сцену «Євробачення» під другим номером назвали «смертельною позицією»
Сьогодні, 11 травня, о 22.00 у шведському Мальме відбудеться фінал «Євробачення 2024». Представниці України Jerry Heil та Alyona Alyona вийдуть на сцену конкурсу з піснею Teresa & Maria під другим номером.
Загалом у гранд-фіналі виступатимуть 20 фіналістів, дібраних за підсумками двох півфіналів, а також представники «великої п'ятірки» (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція) та переможець «Євробаченні 2023» - представник Швеції.
Пряму трансляцію фіналу «Євробачення 2024» можна подивитися на телеканалі «Суспільне Культура», а також на сайтах «Суспільне Культура» і «Суспільне Євробачення».
Трансляцію шоу також можна буде дивитися на Facebook-сторінках «Євробачення Україна», «Суспільне мовлення», «Суспільне Культура», «Перший» і радіо «Промінь».
Крім того, подивитися фінал конкурсу можна буде у застосунку «Дія». Для цього потрібно буде зайти в «Послуги», обрати «Дія.TV» і далі «Канал UA: Культура».
Прямий ефір можна буде подивитися на Youtube-каналі «Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official».
Після того, як стало відомо, що Україна вийде на сцену «Євробачення» під другим номером, українська режисерка Таню Муіньо, яка займається постановкою виступу для України, завила, що це є «смертельною позицією».
Така реакція режисерки пояснюється статистикою, згідно з якою за останні 15 років країни, які виступали під другим номером, лише один раз потрапляли у першу десятку.
Втім, Jerry Heil висловлює оптимізм і закликає співвітчизників підтримати учасниць конкурсу з України своїми голосами.
За прогнозами букмекерів, станом на сьогодні найбільші шанси на перемогу має Хорватія (42%).
Україна є однією з найуспішніших країн на «Євробаченні». Усі 22 рази, коли її представники брали участь у конкурсі, вони завжди ставали його фіналістами. Україна тричі здобувала перемогу на цьому конкурсі: вперше у 2004 році Руслана виборола перше місце з «Дикими танцями», вдруге Джамала у 2016 році з піснею «1944» і втретє Kalush Orchestra у 2022 році з композицією Stefania.
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