Чи можна жінкам заходити в церкву з непокритою головою і в штанах: відповіли в ПЦУ

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 1

Такі тези з'явились від «від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання»

Православна церква України не має правил, які забороняли б жінкам заходити у храм з непокритою головою або у штанах. Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ на їх Facebook-сторінці.

— Та й в інших Православних Церквах світу (окрім МП, очевидно) подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує. Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне — з якими бажаннями та духовними потребами, — йдеться у повідомленні церкви.

Духовенство наголошує, що міф про обмеження в одязі вірян з’явився «від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання».

— Двері нашої Церкви завжди відкриті для всіх — і чоловіків, і жінок. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, в будь-який день календаря — наші храми завжди відкриті для вас, аби стати місцем молитви та єднання з Господом, — заявили у церкві.

Нагадаємо, митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір розповів, чи можна вінчати пари у піст.