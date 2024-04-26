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Чи можна жінкам заходити в церкву з непокритою головою і в штанах: відповіли в ПЦУ

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 1

Такі тези з'явились від «від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання»

Православна церква України не має правил, які забороняли б жінкам заходити у храм з непокритою головою або у штанах. Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ на їх Facebook-сторінці. 

— Та й в інших Православних Церквах світу (окрім МП, очевидно) подібних правил, які би забороняли зараз жіноцтву в брюках приходити до храмів, не існує. Для наших священнослужителів важливим є не те, в якому одязі людина приходить до храму, а головне — з якими бажаннями та духовними потребами, — йдеться у повідомленні церкви. 

Духовенство наголошує, що міф про обмеження в одязі вірян з’явився «від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання». 

— Двері нашої Церкви завжди відкриті для всіх — і чоловіків, і жінок. І чи будуть то жінки з покритою чи непокритою головою, одягнені в спідницю чи в штани, в будь-який день календаря — наші храми завжди відкриті для вас, аби стати місцем молитви та єднання з Господом, — заявили у церкві.

Нагадаємо, митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір розповів, чи можна вінчати пари у піст. 

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Автор: Тетяна Криничка
Теги: ПЦУ церква
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