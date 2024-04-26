Чи можна жінкам заходити в церкву з непокритою головою і в штанах: відповіли в ПЦУ

Такі тези з'явились від «від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання»
Православна церква України не має правил, які забороняли б жінкам заходити у храм з непокритою головою або у штанах. Про це повідомили у пресслужбі ПЦУ на їх Facebook-сторінці.
Духовенство наголошує, що міф про обмеження в одязі вірян з’явився «від фарисейської закваски і неправильного тлумачення (чи незнання) Писання».
Нагадаємо, митрополит Полтавський і Кременчуцький Федір розповів, чи можна вінчати пари у піст.
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