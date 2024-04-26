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Кременчук, Афіша

Цієї неділі кременчужан вчитимуть користуватися квадрокоптерами (афіша)

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 0

 

Для участі у заході необхідна попередня реєстрація

Цієї неділю, 28 квітня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе лекцію та практичні навчання на тему «Квадрокоптери. Види, правила використання в бойових умовах та керування».

Початок о 10.00. Триватиме захід 4 години.

На цьому тренінгу ви дізнаєтеся:

  • що таке БпЛА;
  • типи квадрокоптерів;
  • особливості їх використання;
  • типи літаків БпЛА;
  • застосування у бойових умовах;
  • конструкція квадрокоптера;
  • як керувати квадрокоптером.

Також на практичній частині заняття усі бажаючі матимуть можливість спробувати себе в ролі операторів квадрокоптерів.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Будуть теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Пишіть у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Розпочнеться тренінг о 10.00 і триватиме орієнтовно 4 години.

Із собою мати:

  • нотатник та ручку;
  • змінні шкарпетки;
  • каремат;
  • термос із чаєм.

Нагадаємо, у 2022 році «Кременчуцький Телеграф» побував на такому заході під організацією Романа Бутрімова.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Роман Бутрімов тренінг квадрокоптери
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