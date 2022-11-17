Сьогодні у Кременчуці ревли мотори квадрокоптерів

Сьогодні, 17 листопада, у Кременчуці відбувся тренінг з керування квадрокоптерами. Тренування розділилось на теоретичну та практичну частини. Спочатку, ведучий тренінгу, інструктор 44 навчального центру — Роман Бутрімов, розповів все про дрони, їх види та можливості, а потім всі доєдналися до практичного навчання.
Кожен отримав можливість покерувати, зробити селфі та побачити все «очима квадрокоптера» через віртуальні окуляри.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер