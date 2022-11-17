Що таке «вейп-асоційоване ураження легень», та як відмовитися від куріння

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 140

17 листопада - Міжнародний день відмови від куріння. А значить є привід дізнатися, як подолати тютюнову залежність.

У цьому допомогли КП «Полтавський обласний центр громадського здоров'я Полтавської обласної ради» та Неля Моторна, завідувачка пульмонологічного відділення КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради».

Лікування тютюнової залежності

Клінічна практична настанова GOLD-2022 – основні висновки та рекомендації:

Тютюнова залежність є хронічним станом, що потребує повторного лікування, доки не буде досягнуто тривалого або постійного утримання.

Існують ефективні методи лікування тютюнової залежності, і всім споживачам тютюну слід запропонувати ці методи лікування.

Клініцисти та системи надання медичної допомоги повинні запровадити послідовну ідентифікацію, документування та лікування кожного споживача тютюну під час кожного візиту.

Короткі консультації щодо припинення куріння є ефективними, і кожен споживач тютюну повинен отримувати такі поради під час кожного контакту з медичними працівниками.

Між інтенсивністю консультування щодо тютюнової залежності та його ефективністю існує сильний зв’язок доза-реакція.

Три типи консультування виявилися особливо ефективними: практичне консультування, соціальний супровід родини та друзів як частина лікування та соціальний супровід, організований поза лікуванням.

Програми фінансового стимулювання відмови від паління можуть сприяти відмові від тютюну.

Лікування залежності від паління є економічно обґрунтованим.

Крім індивідуальних підходів, законодавча заборона є ефективною для підвищення рівня припинення куріння та зменшення шкоди пасивного паління. За можливості, пацієнта слід направити на комплексну програму відмови від куріння, яка включає методи зміни поведінки, які підвищують мотивацію та впевненість пацієнта, навчання, а також фармакологічні та немедикаментозні втручання.

Фармакотерапія для відмови від куріння

Нікотинзамісна терапія (нікотинові гумки, інгалятор, назальний спрей, трансдермальний пластир, сублінгвальні таблетки або льодяники) достовірно підвищує показники тривалої відмови від куріння і значно ефективніша, ніж плацебо. Медичні протипоказання замінників нікотину включають недавній міокард інфаркт або інсульт.

Ефективність електронних сигарет (в т.ч. вейпів) залишається суперечливою. Електронні сигарети забезпечують дозоване вдихання нікотину, що випаровується, і збільшується використання як альтернативи сигаретам для тих, хто бажає кинути палити, але також як зростаюча тенденція для молодих людей, які попередньо ніколи не палили.

Електронні сигарети доступні вже понад 15 років і можуть містити не тільки нікотин, але й інші хімічні речовини (такі як рослинний гліцин, пропіленгліколь, різні ароматизатори, леткі карбоніли, діацетил, реактивні форми кисню і метали), наслідки для здоров’я яких майже невідомі.

Існують окремі або серії звітів про вплив електронних сигарет, «вейп-асоційоване ураження легень» (EVALI):

важке гостре ураження легень;

еозинофільна пневмонія;

альвеолярний крововилив;

респіраторний бронхіоліт;

інші форми легеневих аномалій, як повідомляється, пов’язані з використанням електронних сигарет, і зрідка є причиною смерті.

Центри США з контролю над захворюваннями та інші партнери з клінічної та громадської охорони здоров’я дослідили спалах EVALI. Станом на 18 лютого 2020 року зафіксовано 2 807 випадків захворювань легень та 68 летальних випадків, пов’язаних із використанням продуктів для електронних сигарет (пристроїв, рідин, контейнерів для заправки та/або картриджів).

Захворювання схоже за своїм перебігом на атипову пневмонію, проте не піддається лікуванню антибіотиками. Пацієнти відмічали клінічне покращення при системній терапії глюкокортикоїдами, і більшість отримували тривалу терапію. Лабораторні дані показали, що ацетат вітаміну Е та ТГК (добавки в деяких електронних сигаретах) тісно пов’язані зі спалахом EVALI.

Фармакологічні продукти

Доведено, що вареніклін, бупропіон і нортриптилін збільшують тривалість термінів відмови від паління, але завжди повинні використовуватися як компонент підтримуючої програми втручання, а не єдиний вид втручання для відмови від куріння. Ефективність антигіпертензивного препарату клонідину обмежена побічними ефектами.

Консультації, що надаються лікарями та іншими медичними працівниками, значно підвищують рівень припинення паління порівняно з самоініціативою. Навіть короткі (3-хвилинні) консультації, що закликають курця кинути палити, покращують показники відмови від тютюну.

Способи інтенсифікації лікування включають збільшення тривалості сеансу лікування, кількості сеансів лікування та кількості тижнів, протягом яких проводиться лікування. Стійкі показники відмови від куріння становили 10,9% через 6 місяців.

Нагадуємо, що з 11 липня 2022 року в Україні почали діяти нові норми антитютюнового закону, за яким забороняється куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених громадських місцях.

Раніше ми писали, чи варто курити електронні сигарети та кальяни, а також про 5 міфів щодо безпеки електронних сигарет і кальянів.