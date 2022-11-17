Настав час «Патріотів» – Україна просить США пришвидшити поставки нових систем ППО

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 169

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Україна дякує США за надважливу оборонну допомогу та просить пришвидшити поставки ЗСУ більш досконалих та сучасних систем протиповітряної оборони.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

- Сьогодні вранці прямо під час чергового масованого ракетного обстрілу України мав телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном… NASAMS вже довели свою ефективність. Я переконаний, що час «Патріотів» настав, — повідомив Дмитро Кулеба.

Варто зазначити, чим відрізняється ЗРК NASAMS від ЗРК Patriot.

NASAMS — це зенітний ракетний комплекс (ЗРК) системи протиповітряної оборони, а Patriot — протиракетний ЗРК. Головна різниця між протиракетною та протиповітряною обороною, полягає в повітряних цілях, проти яких застосовуються ЗРК.

Комплекси протиповітряної оборони призначені для знищення швидкісних аеродинамічних цілей (літаків, вертольотів, дронів) та дозвукових крилатих ракет. А комплекси протиракетної оборони передусім призначені для полювання за складнішими цілями — балістичними ракетами, хоча можуть знищувати й інші літальні апарати та дозвукові крилаті ракети.

У чому складність збиття балістичних ракет?

По-перше, маршовий, початковий політ балістичних ракет відбувається на надвеликій висоті (до 50 км), а по-друге, ударну частину польоту така ракета проходить майже під прямим кутом до поверхні на високій швидкості.

А головне, немає жодної гарантії, що ураження балістичної ракети під час падіння приведе до виведення зі строю її бойової частини — балістична ракета все одно впаде на землю й вибухне. Тобто збиття таких ракет над містом — досить небезпечне рішення. Саме тому в подібних ситуаціях більш ефективними є комплекси з кінетичним методом перехоплення.

Протиракети таких ЗРК, як американські THAAD або Patriot PAC-3 MSE знищують цілі не осколково-фугасними зарядами, а просто врізаються в них на величезній швидкості, гарантуючи повне знищення балістичної ракети у повітрі.

Для порівняння — деякі загальні характеристики NASAMS і Patriot

Отже, зенітні ракетні комплекси типу Patriot дуже ефективні проти цілей, які падають на землю під кутом близько 80-90 градусів. Натомість від NASAMS, хоча він і має певну «мертву зону» над пусковою установкою, навряд чи втече високоманеврена ціль, політ якої близький до паралелі земній поверхні. Це не означає, що NASAMS неспроможні перехоплювати балістичні ракети, але їхній профіль усе ж таки — ракети крилаті.

Варто зазначити, що США пообіцяли передати Україні 8 систем протиповітряної оборони NASAMS, які використовують для забезпечення захисту Білого дому. Про це повідомили у Пентагоні.

Зазначається, що 2 системи будуть розгорнуті в Україні вже найближчим часом. Ще 6 нададуть трохи пізніше.

Системи ППО Україна отримуватиме також і від інших країн.

Зокрема, Німеччина погодилася надати 4 системи IRIS-T. Перша вже захищає українське небо і продемонструвала надзвичайну ефективність під час останніх ракетних обстрілів.

Іспанія відгукнулася на заклик надати систему ППО HAWK та Aspide.

ЗРК Aspide вже надійшли на озброєння ЗСУ. Ці комплекси призначені для закриття неба над стратегічними об’єктами на кшталт оборонних підприємств і військових аеродромів. Вони вражають повітряні цілі ракетами двох видів – звичайними і Aspide 2000. У першому випадку дальність ураження цілі становитиме 10 км, а в другому – понад 25 км.

У зенітних ракетах Aspide використовується моноімпульсна система наведення, створена інженерами компанії Selenia. Для підвищення ефективності комплекси Aspide експлуатують у тандемі із зенітними артилерійськими установками.