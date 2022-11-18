Не раком єдиним: що ще загрожує «чоловічому» здоров'ю

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 494

Листопад – місяць, коли у багатьох країнах світу говорять про рак простати та чоловіче здоров'я. Якщо ви чоловік та відвідуєте туалет частіше, ніж 8 разів на день або відчуваєте біль чи напругу при сечовипусканні – це можуть бути простатит (запалення передміхурової залози) або аденома простати (доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ).

У Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» стверджують, що кожен із цих станів є серйозною проблемою і вимагає консультації в лікаря та лікування.

Аденома простати

Це доброякісне, не ракове збільшення передміхурової залози. Оскільки уретра (трубка, через яку сеча з сечового міхура виводиться з організму) проходить безпосередньо через передміхурову залозу, збільшення простати при аденомі простати здавлює уретру, що утруднює і часто спричиняє хворобливе сечовипускання.

Ускладнення аденоми простати:

затримка сечі або нездатність мочитися, що виникає раптово;

інфекції сечовивідних шляхів;

камені сечового міхура;

ураження нирок.

— Щоб визначити найкращий метод лікування цієї недуги, варто проконсультуватися із лікарем, це може бути медикаментозне лікування або хірургічне втручання тощо. Не ігноруйте симптоми, одразу звертайтеся до лікаря, щоб уникнути подальших ускладнень, — заявив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Простатит

Близько 10-12% чоловіків незалежно від віку стикаються з простатитом у певний період життя. Тому він вважається найпоширенішим захворюванням органів чоловічої репродуктивної системи.

Симптоми простатиту:

пропасниця;

озноб;

печіння під час сечовипускання чи утруднене сечовипускання.

Ускладнення простатиту:

бактеріальна інфекція крові (бактеріємія);

запальні процеси у придатку сім'яника (епідидиміт);

абсцес передміхурової залози (коли порожнина простати стає заповнена гноєм);

еректильна дисфункція та безпліддя.

— Помітили симптоми? Звертайтеся до лікаря та отримайте своєчасне лікування, — закликав Андрій Поляков.

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