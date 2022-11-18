Не раком єдиним: що ще загрожує «чоловічому» здоров'ю

Листопад – місяць, коли у багатьох країнах світу говорять про рак простати та чоловіче здоров'я. Якщо ви чоловік та відвідуєте туалет частіше, ніж 8 разів на день або відчуваєте біль чи напругу при сечовипусканні – це можуть бути простатит (запалення передміхурової залози) або аденома простати (доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ).
У Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» стверджують, що кожен із цих станів є серйозною проблемою і вимагає консультації в лікаря та лікування.
Це доброякісне, не ракове збільшення передміхурової залози. Оскільки уретра (трубка, через яку сеча з сечового міхура виводиться з організму) проходить безпосередньо через передміхурову залозу, збільшення простати при аденомі простати здавлює уретру, що утруднює і часто спричиняє хворобливе сечовипускання.
Ускладнення аденоми простати:
Близько 10-12% чоловіків незалежно від віку стикаються з простатитом у певний період життя. Тому він вважається найпоширенішим захворюванням органів чоловічої репродуктивної системи.
Симптоми простатиту:
Ускладнення простатиту:
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер