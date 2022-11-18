Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 57-річний чоловік

17 листопада у Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
18 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 16 пацієнтів.
Одужали 42 особи.
На жаль, помер невакцинований 57-річний чоловік.
Всього з початку пандемії:
Раніше ми писали, що 16 листопада у Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер