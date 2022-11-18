Вчора у Кременчуці від COVID-19 помер 57-річний чоловік

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За день у 20 кременчужан виявили коронавірусну хворобу

17 листопада у Кременчуці зареєстрували 20 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

13 жінок віком від 314 до 85 років;

7 чоловіків віком від 26 до 60 років.

18 хворих, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 2 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 16 пацієнтів.

Одужали 42 особи.

На жаль, помер невакцинований 57-річний чоловік.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 933;

одужало - 25 994;

померло - 729.

Раніше ми писали, що 16 листопада у Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на COVID-19.