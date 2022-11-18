Кременчук у боргах

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 645 Коментарів: 1

Кременчуцька громада з 2009 року оформила 5 великих кредитів на загальну суму 21,5 млн євро, 6,52 млн доларів та 13 млн гривень. У попередні роки місто розраховувалося за кредитами доволі повільно, а цього року через війну місто виплатило по боргових зобов’язаннях лише 10,5 мільйонів гривень замість запланованих 100,5

Кременчук з 2009 року уклав п'ять кредитних договорів, сума яких складає приблизно 30 мільйонів доларів. Всі вони оформлені під гарантії міської ради. Термін їх погашення — 2025-2030 роки.

Це такі кредити:

6,5 млн доларів — кредит МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку) на закупівлю енергоефективного обладнання для водоканалу;

8 млн євро — кредит ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку) на закупівлю тролейбусів;

7,5 млн євро — кредит ЄБРР на термомодернизацию громадських будівель Кременчука;

6 млн євро — кредит НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) на облаштування автономних котелень на Раківці;

13 млн гривень — кредит НЕФКО на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення.

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з відповіді на інформаційний запит редакції до департаменту фінансів Кременчуцької міської ради, станом на листопад 2022 року КП «Кременчукводоканал» з 6,5 млн доларів вже погасив 4,37 млн доларів кредиту, КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» з 8 млн євро — 1,37 млн євро, Департамент житлово-комунального господарства з 13 млн гривень віддав 738 тис. гривень, а КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» з 7,5 мільйонів євро — 0 гривень. Щодо КП «Теплоенерго», яке мало освоювати кредитні гроші на будівництво котелень на Раківці, то гроші від кредиторів ще не надходили, відповідно, виплат по кредиту також не було. Детальніше дивіться у таблиці.





Позичальник Кредитор, рік оформлення кредиту Загальний обсяг кредиту, валюта Погашено Залишок кредиту* Строк погашення кредиту КП Кременчукводоканал МБРР, 2009 6,52 млн доларів 4,37 млн доларів 2,15 млн доларів 2027 КП Кременчуцьке тролейбусне управління ЄБРР, 2016 8 млн євро 1,37 млн євро 6,62 млн євро 2028 КП Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія ЄБРР, 2017 7,5 млн євро 0 3,98 млн євро 2030 Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міськради НЕФКО, 2020 13 млн гривень 738,4 тис. гривень 3,2 млн гривень 2025 КП Теплоенерго НЕФКО, 2020 6 млн євро - - 2030





*У департаменті фінансів зазначили, гроші у повному обсязі надійшли для КП «Кременчукводоканал» та КП «Кременчуцьке тролейбусне управління». Надходження кредитора до КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» з 7,5 млн євро склали 3,98 млн. Цей кредит місто ще не гасило.





У бюджеті Кременчука на 2022 рік на обслуговування боргових зобов'язань по кредитах міжнародних банків було передбачено 100,52 млн гривень.

«В кредитних договорах з ЄБРР, з НЕФКО, передбачені випадки невиконання боргових зобов'язань за умови виконання будь-якої обставини або події, яка на обґрунтовану думку кредиторів має істотний негативний вплив», — йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що Торгово-промислова палата (ТПП) України визнала введений воєнний стан в Україні з 24 лютого 2022 року надзвичайною обставиною та виконання умов за договорами стало неможливим у встановлені терміни.

У зв'язку з цим кошти, передбачені на обслуговування боргових зобов'язань, були перерозподілені для мобілізації коштів на допомогу армії, укріплення оборони міста, формування продрезерву Кременчука, підтримку переселенців та інші нагальні потреби.

Водночас з міського бюджету було виділено та профінансовано 10,5 млн гривень на виконання боргових зобов'язань КП Кременчукводоканал — того вимагає договір субкредитування с Мінфіном та МінЖКГ.

Нагадаємо, бюджет Кременчука до перерозподілу складав 3,5 млрд гривень. Тоді планувалося віддати 133 млн гривень на виплату всіх кредитів та відсотків.

Проте будівництво котелень на Раківці через війну завмерло: нагадаємо, проєкт «Енергоефективна Раківка» передбачає будівництво двох газових котелень та однієї на біопаливі.

Котельні на Раківці за 10 млн євро будуватиме чеська компанія «Енком»: сесія дала згоду на підписання угод

Також доводиться платити за найскандальніший нереалізований проєкт. Це термомодернізація дитячих садків та шкіл, про які ТелеграфЪ писав минулого року. Саме за цим кредитом місто отримало майже 4 млн гривень, але жодної копійки ще не повернуло.

Великий провал за великі гроші: чому у Кременчуці паралізована робота 11 дитсадків

Звичайно, що війна внесла свої корективи в життя. Та борги міста та кременчужан, за які ми платимо ще багато років нікуди не поділися.