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5 міфів про безпеку електронних сигарет і кальянів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 361

 

Спростовує міфи патологоанатоминя

Безпечного паління не існує. Ніякого. Не будьте ні активними, ні пасивними курцями. Навіть електронні сигарети несуть велику шкоду організму. Про це розповіла патологоанатоминя Вікторія П'єц.

І хоч тема електронних сигарет доволі нова, але навколо них вже з'явилося кілька міфів.

 

Міф № 1. Електронні сигарети та кальян безпечніші, ніж звичайні

 

Безпечного паління просто не буває. Якщо ви палите кальян годину, це завдає шкоди організму, яка рівна сотні викурених сигарет. За один сеанс куріння кальяну людина вдихає 74,1 л диму, який містить ті самі речовини, що й звичайні сигарети (нікотин, солі важких металів та інші). Те саме стосується й електронних сигарет, які мають у складі безліч токсичних речовин та їх сполук: пропіленгліколь, акролеїн, діацетил та ацетилпропіоніл тощо.

 

Міф № 2. Електронні сигарети та кальян не викликають залежності

 

Основний компонент, що поєднує всі ці пристрої - нікотин. А він, власне, викликає важку психічну залежність та впливає на швидкість передачі сигналів нейронними зв’язками. Доведено, що люди, які палять вейпи глибше й частіше, затягуються через смак та запах пристроїв.

 

Міф № 3. Електронні сигарети та кальян безпечні для оточення

 

Коли поруч із вами хтось палить (без різниці - вейп, кальян, сигарету), ви автоматично стаєте пасивними курцями - вдихаєте дим і пари зі шкідливими речовинами, які наведені вище. Так, у меншій кількості ніж курець (там речовини одразу потрапляють у нижні дихальні шляхи), але все ж потрапляють і до вас.

 

Міф № 4. Електронні сигарети та кальян допомагають кинути палити сигарети

 

Усі електронки та кальяни - ароматизовані, тому містять меншу кількість нікотину, ніж звичайні сигарети. Щоби мозок отримав звичну дозу нікотину, людина затягується глибше й частіше - відповідно, починає навпаки курити більше. Доза нікотину залишається та сама, і шкода для організму така ж.

 

Міф № 5. Безнікотинові суміші не шкодять легеням

 

Безнікотинових сумішей просто не буває, завжди є хоча б мінімальна кількість (0,01 %). А ще не забуваємо про ароматизатори, гліцерин, пропіленоксид, діацетил та ацетилпропіоніл, які можуть потовщувати легеневу тканину (альвеоли), утворюючи рубці на легенях, які ніколи не зникнуть. До того ж можна заробити астму, рак легень та хронічні обструктивні захворювання.

 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи варто курити електронні сигарети та кальяни.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: The Challenger
Теги: вейп
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