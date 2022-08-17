Мінцифри розпочинає бета-тестування документів англійською в Дії

У тестуванні просять взяти участь українців за кордоном
З початку повномасштабної війни понад 9 млн українців перетнули кордон України. Багато з них не встигли чи не мали змоги взяти з собою паспорт або посвідчення водія. Зовсім скоро необхідні документи будуть доступні англійською в Дії.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
У бета-тесті документів перевірятимуть, чи у всіх коректно документи відображаються англійською. А також чи правильно відображаються поля документів та чи коректно працює перемикання мови.
Взяти участь можна за цим посиланням.
Для участі в бета-тесті треба мати в Дії один із документів:
Нагадуємо, що в Україні тестують електронне пенсійне посвідчення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 30 від 28 липня 2022Читати номер