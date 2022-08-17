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Мінцифри розпочинає бета-тестування документів англійською в Дії

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 226

У тестуванні просять взяти участь українців за кордоном

З початку повномасштабної війни понад 9 млн українців перетнули кордон України. Багато з них не встигли чи не мали змоги взяти з собою паспорт або посвідчення водія. Зовсім скоро необхідні документи будуть доступні англійською в Дії.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

У бета-тесті документів перевірятимуть, чи у всіх коректно документи відображаються англійською. А також чи правильно відображаються поля документів та чи коректно працює перемикання мови.

- Команда Мінцифри продовжує працювати над збільшенням можливостей використання Дії за кордоном. Англомовні версії спростять процес ознайомлення з цими документами. Тому важливо, щоб у бета-тесті також взяли участь українці, які зараз перебувають за кордоном, - заявили у Мінцифри.

Взяти участь можна за цим посиланням

Для участі в бета-тесті треба мати в Дії один із документів:

  • закордонний паспорт;
  • посвідчення водія;
  • техпаспорт.

Нагадуємо, що в Україні тестують електронне пенсійне посвідчення

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: Дія
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