Новий навчальний рік в школах традиційно розпочнеться 1 вересня

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Відповідно до постанови КМУ «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня, у День знань, і триватиме до 30 червня 2023 року. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

- Навчальний рік може тривати більше або менше ніж 175 днів. Відповідні зміни внесено до законодавства, – сказав Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України.

Водночас заклад освіти визначатиме тривалість та структуру навчального року. Тривалість навчального тижня (п’ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.

Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти, а влада Кременчука запропонувала сім шкіл, у яких можуть розпочати навчання офлайн.