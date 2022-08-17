Новий навчальний рік в школах традиційно розпочнеться 1 вересня

Відповідно до постанови КМУ «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня, у День знань, і триватиме до 30 червня 2023 року. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
Водночас заклад освіти визначатиме тривалість та структуру навчального року. Тривалість навчального тижня (п’ять чи шість днів), дня, занять і відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного закладу освіти.
Нагадаємо, що у Горішніх Плавнях 100% учнів можуть навчатись офлайн, дошкільним навчанням охоплені усі діти, а влада Кременчука запропонувала сім шкіл, у яких можуть розпочати навчання офлайн.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер