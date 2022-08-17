Бодібілдери Кременчука змагатимуться на міжнародному турнірі та чемпіонаті світу

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 721

13 серпня пройшов відбір на Міжнародний турнір «Арнольд Класік Європа» в Іспанії 15-19 вересня та Чемпіонат світу з фітнесу 18-20 жовтня у Кореї. Про це Телеграфу повідомив президент Полтавської обласної федерації бодібілдингу і фітнесу Олександр Гордієнко.

За результатами, кременчужанка Світлана Гордієнко (тренери Олександр Гордієнко та Олег Понурко) візьме участь у змаганнях в Іспанії та Кореї. А кременчужанин Сергій Ройко (тренери Олександр Гордієнко та Дмитро Горобець) змагатиметься у Кореї у категорії «фіт пари» з киянкою Олександрою Суманеєвою. Також спортсменка з Лубен Олена Бойко виступатиме у Кореї.

Ще й вихованка Олександра Гордієнка Аліна Яман отримала звання заслуженого майстра спорту України.

Наказом Міністерства молоді та спорту України №2664 від 01.08.2022 року суперзірці дисципліни бодіфітнес Аліні Яман (Полтавська область, тренери Гордієнко Олександр, Кисляков Михайло) присвоєно спортивне звання «Заслужений майстер спорту України з бодібілдингу».



