У Кременчуці горіла приватна садиба, а у будинку на вулиці Київській вилучили бойову гранату

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 424

Ситуація у Кременчуцькому районі в цілому залишається стабільною та контрольованою. Масштабних надзвичайних подій та резонансних злочинів за минулу добу не трапилось.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, вчора громадяни 7 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Поліцейські затримали двох водіїв напідпитку. По обох складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП. Нагадаємо, що окрім великого штрафу за керування автотранспортом у нетверезому стані в умовах воєнного стану їхні автомобілі можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

За минулу добу поліцейські також затримали двох осіб за розповсюдження наркотичних речовин.

Олег Лєднік також повідомив, що сьогодні, 17 серпня, о 5.00 сталася пожежа у великій приватній садибі по провулку Степана Бандера. До гасіння пожежі залучили аж три пожежні команди ДСНС, що свідчить про її масштаб. Загиблих та потерпілих внаслідок пожежі немає.

А близько 3.00 ДСНС отримала виклик щодо знаходження вибухонебезпечного предмету у жилому будинку. В під’їзді багатоповерхівки по вулиці Київській, 81 був знайдений предмет, схожий на ручну гранату. Вибухонебезпечний предмет був вилучений та знешкоджений фахівцями піротехнічної служби. Національна поліція проводить перевірку щодо даного інциденту.