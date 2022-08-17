Загинув військовий з Кременчука Олександр Шарий - завтра поховання

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 600

Завтра, 18 серпня, у Кременчуці прощатимуться з військовим Олександром Дмитровичем Шарим, який загинув 11 серпня.

Олександр був командиром гірсько-штурмового взводу та пішов на військову службу за контрактом.

Загинув під час військової агресії російської федерації проти України в результаті стрілецького бою, захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість та мужність.

Залишилась мати. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Олександра Шарого відбудеться 18 серпня, а саме: