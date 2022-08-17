Загинув військовий з Кременчука Олександр Шарий - завтра поховання

Завтра, 18 серпня, у Кременчуці прощатимуться з військовим Олександром Дмитровичем Шарим, який загинув 11 серпня.
Олександр був командиром гірсько-штурмового взводу та пішов на військову службу за контрактом.
Загинув під час військової агресії російської федерації проти України в результаті стрілецького бою, захищаючи Батьківщину, виявивши стійкість та мужність.
Залишилась мати. Співчуття рідним та близьким!
Поховання Олександра Шарого відбудеться 18 серпня, а саме:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер