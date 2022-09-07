Курцям не пом’якшили заборону на куріння у громадських місцях

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 240

У Верховній Раді не підтримали пом’якшення заборони на куріння в громадських місцях. Як повідомляє Українська правда, поправки, які сьогодні розглядала Верховна Рада, стосувались сигарет, кальянів, вейпів та інших електронних гаджетів для куріння.

Дозволити куріння хотіли під час голосування за закон про особливості правової охорони географічних зазначень, однак у парламенті це рішення «не протягнули».

Таким чином планували скасувати заборону на куріння в громадських місцях, зокрема кальяну в ресторанах. Також за поправками дозволяли створення спеціально відведених місць для куріння на вокзалах, станціях і готелях в розмірі до 5-10% закладу.

Нагадаємо, з 11 липня 2022 року в Україні почали діяти нові норми антитютюнового закону, за яким забороняється куріння пристроїв для нагрівання тютюну у визначених громадських місцях.

Чи варто курити електронні сигарети та кальяни