Чи можна вінчати пари у піст: відповідь митрополита Полтавського і Кременчуцького владики Федора

Учора, 10 квітня, Кременчук відвідав митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір. Митрополит провів службу у Свято-Миколаївському соборі в рамках проєкту «Сінемалогія: рефлексія у піст з духовенством». Після служіння владика Федір поспілкувався з вірянами та пресою.
Журналісти запитали у священнослужителя, чи можна реєструвати шлюби у піст, особливо коли це стосується військових.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про кількість релігійних громад Полтавщини, які перейшли від УПЦ (МП) до ПЦУ, капеланів у війську та як залишатися людяним під час війни.
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