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Кременчук, Полтавщина

Чи можна вінчати пари у піст: відповідь митрополита Полтавського і Кременчуцького владики Федора

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 194

 

Владика розповів, скільки вже пар обвінчав під час посту, та чому цей канон можна порушити

Учора, 10 квітня, Кременчук відвідав митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір. Митрополит провів службу у Свято-Миколаївському соборі в рамках проєкту «Сінемалогія: рефлексія у піст з духовенством». Після служіння владика Федір поспілкувався з вірянами та пресою.

Журналісти запитали у священнослужителя, чи можна реєструвати шлюби у піст, особливо коли це стосується військових.

— Я вже благословляв два шлюби у піст, тому що така ситуація. Ми не можемо сьогодні застосовувати якісь канони й обмеження у воєнний час. Ми не можемо спонукати військових поститися чи чекати, поки буде Паска і ми їх повінчаємо. Якщо у них є бажання, вони звертаються: їх треба вінчати, благословляти та всіляко підтримувати, — розповів митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав про кількість релігійних громад Полтавщини, які перейшли від УПЦ (МП) до ПЦУ, капеланів у війську та як залишатися людяним під час війни.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: церква ПЦУ владика піст
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