«Якщо немає іншого способу зупинити зло, як убити ворога, то ми змушені це робити», — митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір

Сьогодні, 20:45 Переглядів: 88

Владика Федір поспілкувався з журналістами та розповів про кількість релігійних громад Полтавщини, які перейшли від УПЦ (МП) до ПЦУ, капеланів у війську та як залишатися людяним під час війни

Сьогодні, 10 квітня Кременчук відвідав митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір. Митрополит провів службу у Свято-Миколаївському соборі в рамках проєкту «Сінемалогія: рефлексія у піст з духовенством». Після служіння владика Федір поспілкувався з вірянами та журналістами.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поставив питання митрополиту Полтавському і Кременчуцькому владиці Федору.

— Розкажіть про кількість громад у Полтавській області, які планують перехід від УПЦ МП до ПЦУ, та кількість тих, хто вже це зробив.

— На сьогодні у нас від моменту отримання Томоса вже повністю перереєстровані 21 релігійна громада. Цей процес триває. На сьогодні дві громади готуються до переходу. З міркувань безпеки не можу сказати, що це за громади. Але цей процес не зупиняється. Люди хочуть доєднатися до Православної церкви України, розуміючи, що вони належать до релігійної організації (УПЦ (МП) — ред.), яка називає себе українською церквою, але не є такою по суті. Ця церква полюбляла вживати таке слово «Канонічний». Це конструкт, придуманий у Москві. Але, якщо говорити їхньою мовою, то ця структура сьогодні неканонічна на території України. Скрізь, де приходить російська окупація, на тих територіях залишається тільки одна єдина конфесія, — розповів владика Федір.

— Чи збільшилася кількість капеланів у порівнянні з 2022 роком, та чи розвивається цей напрямок в області?

— Так, капеланів збільшилося, бо є велика потреба. У нас сьогодні бракує капеланів: не закрита частина цих посад у Збройних Силах. Наприклад, нещодавно я спілкувався з капеланом, він постійно курсує між підрозділами, постійно на передовій. Ми готуємо капеланів навіть із військовослужбовців, які є віруючими, які відчувають покликання, — каже митрополит.

— Чи відомі випадки, коли священнослужителі намагалися користуватися своїм положенням, щоб уникнути мобілізації?

— Священнику за канонами заборонено брати до рук зброю і брати участь у збройному конфлікті, тому тут є колізія. Я думаю, що є священники, які до цього ставляться дуже відповідально. Поки що у нас бракує священників у області. Ми мобілізовуємо священників тільки як капеланів. Але у нас є священники, які служать як військовослужбовці, — говорить владика Федір.

Журналісти запитали у священнослужителя, як не засуджувати ворога. Митрополит констатує, що росіяни не залишили українцям вибору у цьому питання.

— Це дуже складно, адже неможливо неемоційно сприймати те, що робить Росія. Але, ми завжди маємо пам’ятати, що Христос закликав нас любити усіх людей. І найвищий рівень любові — любити ворогів. Ми розуміємо, чому ПЦУ підтримує Збройні Сили України, позаяк, якщо немає іншого способу зупинити зло, як убити ворога — ми змушені це робити, — розповідає митрополит.

Втім, за словами владики Федора, навіть на полі бою має залишатися місце для людяності.

— Ми знаємо, які злочини чинять росіяни, але якщо ворог беззбройний і беззахисний, до нього треба ставитися по-людськи, бо кожен з нас буде відповідати перед судом Божим, — констатує митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір.

Нагадаємо, на Кременчуччині священники московського патріархату заборонили відспівати загиблого військового.

А громада Миргородщини стала першою у Полтавській області, яка забрала землю у церков московського патріархату — рішення ініціювали військові та місцеві жителі.