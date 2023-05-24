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На Полтавщині у церков московського патріархату забрали землю – рішення ініціювали військові та місцеві жителі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 439 Коментарів: 1

 

Громада Миргородщини стала першою у Полтавській області

Миргородська громада першою в області позбавила церкви московського патріархату права користування земельними ділянками на своїй території. Рішення ухвалила Миргородська міська рада на сесії 24 травня, повідомляє телестудія «Миргород».

Щодо позбавлення церков УПЦ МП права користуватися землями на території Миргородської громади звернулися місцеві жителі та Герой України командир 831-ї бригади тактичної авіації Олександр Мостовий разом із військовими.

За підсумком рішення, до земель запасу громади відійдуть ділянки, призначені для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за адресами:

  • вул. Гоголя, 112-Е;  
  • вул. Єрківська, 33, 31; 
  • вул. Українська, 74;
  • вул. Михайлівська, 131;
  • с. Кибинці;
  • с. Мальці.

Йдеться про Успенський собор та Іоанно-Богословський храм у Миргороді, Покровську церкву в Мальцях і церкву Архистратига Михаїла в Кибинцях.

Нагадаємо, що у Кременчуці громада також підіймала питання щодо позбавлення церков московського патріархату користуватися земельними ділянками. На сайті мерії за короткий час була створена петиція, паралельно збирали підписи громадські організації, навіть депутати міської ради у кулуарах обговорювали дане питання. Проте далі за обговорення питання не зрушилося з місця. 

Малецький відповів на петицію щодо оренди землі церквам московського патріархату
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Автор: Альона Душенко Джерело відео: телестудія «Миргород»
Теги: УПЦ МП земля церква військові московський патріархат
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Коментарі: 1

1 035
evil:
Сьогодні, 16:48

Это потому что в Миргороде у руководства есть яйца.

А у нас мер со своей гранатовой командой вялые и обвисшие.


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