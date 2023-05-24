Через затоплення дороги на Молодіжному у Кременчуці не їздять тролейбуси

У Кременчуці тимчасово зупинили рух тролейбусів за маршрутами №2, №3, №5 в обох напрямках. Про це повідомляє Кременчуцьке тролейбусне управління.
Причина – затоплення дороги в районі зупинок громадського транспорту «Вул. А. Ковальова», «Просп. Полтавський» через зливу.
На відео, яке надіслала нам читачка Олена, видно, що транспорт на Молодіжному «пливе» у величезних калюжах на проїжджій частині.
Додано:
О 16.54 рух тролейбусів відновлено.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.