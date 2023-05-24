Через затоплення дороги на Молодіжному у Кременчуці не їздять тролейбуси

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 600

Виною всьому – сильна злива

У Кременчуці тимчасово зупинили рух тролейбусів за маршрутами №2, №3, №5 в обох напрямках. Про це повідомляє Кременчуцьке тролейбусне управління. Причина – затоплення дороги в районі зупинок громадського транспорту «Вул. А. Ковальова», «Просп. Полтавський» через зливу. На відео, яке надіслала нам читачка Олена, видно, що транспорт на Молодіжному «пливе» у величезних калюжах на проїжджій частині. Додано: О 16.54 рух тролейбусів відновлено.



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