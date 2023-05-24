28 травня у парку в Кременчуці відбудеться благодійний концерт «Незламні»

У неділю, 28 травня, о 17.00 на літній сцені Придніпровського парку відбудеться благодійний концерт «Незламні».
Виступлять гурти «Пектораль» і «Стороннім В», а гроші, які зберуть під час заходу, направлять на закупівлю автівки для 35-ї бригади морської піхоти ЗСУ.
Також у програмі:
Організовує благодійний концерт ГО «Кременчуцький патріотичний клуб «Доброволець» за підтримки управління культури та туризму Кременчуцької міської ради, ГО Об'єднання українок «Яворина» та «Джем Клуб».
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