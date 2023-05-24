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Кременчук, Освіта

Кременчужани отримали відповідь від МОН України на звернення щодо відкриття шкіл та садків

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 579

 

Батьки чекають, що Полтавська обласна адміністрація проконтролює місцеву владу Кременчука у цьому питанні

Кременчужани отримали відповідь від Міністерства освіти і науки України на звернення щодо відкриття шкіл та садків у нашому місті.

У відповіді йдеться, що виконком (Кременчуцької) міської ради має повноваження управляти закладами освіти та організовувати їхнє забезпечення. Своєю чергою місцева державна адміністрація (Полтавська ОВА) має проводити моніторинг роботи та рішень органів місцевого самоврядування.

Разом з тим, місцевим бюджетам виділили державну субвенцію у 1 500 000 000 гривень на облаштування укриттів. Полтавщині надійшло 54 млн гривень. Тільки є умова – обов'язкове співфінансування з місцевих бюджетів.

З державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн грн

Тепер міська рада або військова адміністрація мають подати до Полтавської обласної адміністрації проєктні заявки укриттів та гарантійні листи. У Полтавській ОВА перевірять подані документи та затвердять перелік проєктів.

Кременчужанка Любов, яка займалася збором підписів під зверненням до МОН, коментує:

«Ми, батьки кременчуцьких дітей, лише за 5(!) днів назбирали 1500(!) підписів до Міністра освіти і науки, 4 травня надіслали це звернення, а зараз отримали офіційну відповідь з МОН.

Дива не сталося. У відповіді чиновники міністерства нам повідомляють, що наше звернення надіслано для розгляду за належністю до Полтавської ОВА.

Ми очікуємо від місцевої державної адміністрації результатів моніторингу, про який згадано в листі МОН. Якщо нам не повідомлять ці результати, обов'язково будемо наполягати. Нам важлива оцінка дій місцевої влади Кременчука, бо закон говорить одне, а в реальності чиновники не несуть відповідальності. Ось як про моніторинг вказано в листі:

Також частиною другою статті 56 Закону України «Про повну загальну середню освіту» визначено, що місцеві державні адміністрації проводять моніторинг роботи та рішень органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів у частині реалізації ними державної політики та дотримання законодавства у сфері освіти, а також виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти, визначених цим Законом та Законом України «Про освіту».

Варто зазначити, що, починаючи з червня 2022 року, ми неодноразово зверталися до Полтавської ОВА, навіть отримували офіційні відповіді. Але віз і нині там. Сподіваємося, що тепер ми отримаємо не лише вичерпну відповідь на наше звернення від обласних можновладців, а й пильний «контроль» області за облаштуванням укриттів у закладах освіти Кременчука, особливо у САДОЧКАХ.

Адже пані Ольга Усанова в останній «відписці» повідомила, що укриття облаштовуються лише у 2-х з понад 60 садочків Кременчука. Інші садочки планують «прив'язати» до шкільних укриттів, де і так не вистачає місця навіть для школярів. Таке «прив'язування» може хоч частково розв'язувати питання з відкриттям садочків тільки на літні місяці. Але щоб з вересня 2023 року і школярі, і дошкільнята мали змогу повноцінно здобувати освіту уже зараз, потрібно почати обладнувати укриття у садочках нашого міста. У Полтаві, до речі, ніхто садочки до шкіл не «прив'язував». Станом на травень 2023 року більша частина садочків Полтави працює, бо укриття у них вже давно облаштовані.»

24 травня стало відомо, що жодної копійки з 54 млн гривень державної субвенції Кременчук не отримав, бо були жорсткі умови до заявок. Водночас начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зауважив, що співфінансувати роботи з облаштування укриттів у школах Кременчука будуть з обласного бюджету.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: відповідь звернення МОН укриття школи дитсадки батьки
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